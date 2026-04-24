Ilie Bolojan a fost întrebat ce mesaj are pentru Nicuşor Dan: "Drum bun la întoarcerea în ţară"

1 minut de citit Publicat la 15:11 24 Apr 2026 Modificat la 15:12 24 Apr 2026

Mesajul lui Ilie Bolojan pentru preşedintele Nicuşor Dan. Foto: INQUAM PHOTOS / Octav Ganea

Premierul României, Ilie Bolojan, i-a urat, vineri, preşedintelui Nicuşor Dan "drum bun la întoarcerea în ţară". Şeful statului participă, vineri, la reuniunea liderilor europeni din Cipru. De asemenea, prim-ministrul a lăsat de înţeles că preşedintele i s-ar adresa cu "Ilie" în discuţiile private. "În discuțiile private nu cred că asta e o problemă", a spus Bolojan la Europa FM.

Chiar dacă PSD a declanşat criza politică prin retragerea miniştrilor din cabinetul Ilie Bolojan, preşedintele nu are posibilitatea constituțională de a interveni direct în conflictul dintre partide. Totuși, Nicuşor Dan încearcă să joace rolul de mediator și să creeze cadrul unei discuții care să ducă la dezescaladarea tensiunilor.

În acest context, Bolojan a fost întrebat, la radio, dacă are un mesaj pentru Nicuşor Dan.

"Drum bun la întoarcerea înspre țară. Ce pot să spun? Urmează să se întoarcă, în rest, toate cele bune”, a fost mesajul premierului. Acesta din urmă a lăsat de înţeles că preşedintele i s-ar adresa pe prenume în discuţiile private.

"Nu cred că... în discuțiile private, nu cred că asta e o problemă", a adăugat Ilie Bolojan.

Conform unor surse, președintele Nicușor Dan îi va chema din nou la discuții, săptămâna viitoare, la Cotroceni pe liderii PSD, PNL, UDMR și USR, pentru o nouă încercare de a dezescalada criza politică.

Întâlnirea de la Cotroceni ar avea ca scop readucerea liderilor partidelor politice pro-europene la masa dialogului, în încercarea de a găsi o soluție pentru depășirea blocajului politic.