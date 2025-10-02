Ilie Bolojan râde vreodată? Kelemen Hunor spune că da: „Râde și el... Glumește mai rar”

<1 minut de citit Publicat la 21:30 02 Oct 2025 Modificat la 21:43 02 Oct 2025

Premierul României, Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos/George Călin

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, la Europa FM, că premierul Ilie Bolojan râde și glumește „așa mai rar”. Liderul UDMR a admis că șeful Executivului este, în același timp, „un om încăpățânat”.

„Este un om încăpățânat, recunoaște și el, nu trebuie să spun eu, se vede”, a spus Kelemen Hunor.

Hunor a adăugat că premierul Bolojan încă se acomodează cu viața și ritmul din București.

„Cred că se acomodează greu cu Bucureștiul. Vine de la Oradea, unde n-a avut nevoie de prea multe consultări, că avea singur majoritate şi ceea ce a vrut el chiar aia s-a întâmplat. Se acomodează, aşa simt eu, şi mi se pare normal să fie aşa”, a menționat Kelemen Hunor.

Întrebat dacă l-a văzut vreodată pe premier glumind, Kelemen a răspuns:

„Glumind, nu prea, dar l-am văzut...Râde şi el când... Dar glumind, aşa, mai rar. În afară de relațiile de muncă, noi nu ne întâlnim ”, a spus președintele UDMR, Kelemen Hunor.