Ilie Bolojan se plânge că doar s-au mimat tăierile la companiile de stat: „La Romatsa, și-au dublat salariile la 20.000 de euro lunar”

Ilie Bolojan. Sursa foto: Hepta

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, într-un interviu pentru Observator, că Guvernul trebuie să corecteze situațiile în care conducerea companiilor de stat și-a dublat salariile, fără să existe criterii de performanță sau chiar în situația în care existau pierderi. Premierul a dat exemplul situațieie de la Romatsa. El a atras atenția că până acum, în companiile de stat și în autoritățile de supraveghere cum este cazul ANRE sau ASF doar s-a mimat o reducere a cheltuielilor.

“Statul nu este neputincios, dar prin tolerarea de către miniștri în ultimii ani, prin legi adoptate prost, prin proceduri care au debalansat lucrurile, într-o bună parte din companii, oamenii, uzitând de legi normal gândite și-au făcut contracte de management pe câțiva ani de zile și nepunându-se condiții pentru performanță nu au motivație pentru a face performanță.

Avem cazuri cum sunt la câteva companii. La Romatsa care este o companie monopolistă în România, am văzut că anul acesta și-au majorat salariile de la 72.000 de lei lunar la 142.000 de lei lunar brut. Asta înseamnă aproape 20.000 de euro, salariu netȚ.

Premierul a spus că deși creșterile sunt acoperite de lege, ele sunt anormale. El a precizat că trebuie să intervină miniștrii, în cazul Romatsa, Ministerului Transporturilor.

O altă situație dată exemplu este e Adminsitrația Canalelor Navigabile, unde conducerea și-a dublat salariile:

“Avem o altă companie, mi s-a spus de la Finanțe, e Adminsitrația Canalelor Navigabile, und eprofitul a crescut foarte mult, dar salariul la directori s-a dublat. Acest tip de contracte total debalansate, tolerate, fpcute prost sunt foarte greu de spart”.