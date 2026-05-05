Imagini de culise din Parlament, de la votarea moțiunii contra Guvernului Bolojan. Ce nu s-a văzut la televizor

2 minute de citit Publicat la 13:22 05 Mai 2026 Modificat la 13:32 05 Mai 2026

Culisele votării moțiunii contra Guvernului Bolojan în Parlamentul României, 5 mai 2026. Sursa foto: Antena 3 CNN/ Robert Chirileanu

Imagini surprinse de Antena 3 CNN în culisele Parlamentului, în ziua votului asupra moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, arată o atmosferă tensionată și negocieri pe ultima sută de metri.

Fotografiile surprind momente dintre declarațiile aleșilor din plen, când miza politică uriașă s-a văzut în gesturi și discuții discrete.

În spatele ușilor din plen și pe holurile Parlamentului, ziua votului a fost precedată de o mobilizare intensă a partidelor.

Cu mai puțin de 24 de ore înainte, negocierile erau în plină desfășurare, fiecare tabără încercând să-și securizeze voturile. Potrivit surselor citate de Antena 3 CNN, liberalii ar fi reușit să convingă aproximativ 10 parlamentari să nu mai susțină moțiunea, în timp ce PSD susținea că are deja în jur de 240 de voturi sigure, peste pragul de 233 necesar pentru demiterea Guvernului Ilie Bolojan.

În imaginile de marți se pot observa grupuri restrânse de parlamentari discutând în șoaptă, telefoane date în grabă și lideri politici care trec rapid de la o sală la alta. Sunt cadre care surprind exact tensiunea acestor negocieri „de culise”, despre care publicul a aflat doar din surse.

Un alt detaliu important, surprins indirect și în atmosfera din Parlament, este strategia diferită adoptată de partide. PSD a decis ca votul să fie la vedere, pentru a evita eventuale „trădări”, în timp ce parlamentarii PNL și UDMR au ales să fie prezenți în sală, dar să nu voteze efectiv, o tactică menită să influențeze rezultatul fără asumarea directă a unui vot.

În fotografii se vede și presiunea momentului: lideri concentrați, discuții tensionate și momente de așteptare în bănci, înainte ca fiecare parlamentar să fie chemat la vot. Dincolo de discursurile oficiale, aceste imagini surprind mecanismul real al puterii – negocieri, calcule și incertitudini.

Miza votului a fost una uriașă. Dacă moțiunea trece, Guvernul ar fi demis, iar Ilie Bolojan nu mai poate fi propus din nou pentru funcția de premier. În același timp, un eșec al moțiunii ar avea consecințe politice majore pentru inițiatori, în special pentru liderii PSD și AUR, partidele care au depus moțiunea comună.