În Parlament a fost depus un proiect de lege pentru interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Deputatul PUSL Ștefan Alexandru Băișanu a depus în Parlament un proiect de lege privind interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii cu vârste sub 16 ani, atrăgând atenția asupra unei crize ignorate: degradarea accelerată a siguranței și echilibrului minorilor în mediul online.

„În ultimii ani, România se confruntă cu o escaladare alarmantă a fenomenelor de violență și delincvență juvenilă, multe dintre acestea fiind amplificate sau chiar generate de expunerea necontrolată la conținut online nociv. Platformele de socializare au devenit, în lipsa unor filtre reale de vârstă și a unor mecanisme eficiente de control, spații de propagare a violenței, a discursului instigator la ură, a promovării drogurilor, a provocărilor periculoase și a unor modele antisociale, profund dăunătoare pentru minori”, a declarat deputatul Ștefan Alexandru Băișanu.

Proiectul de lege urmărește crearea unui cadru normativ coerent care să permită limitarea accesului minorilor sub 16 ani la platformele de socializare, prin introducerea unor mecanisme clare de verificare a vârstei și sancțiuni pentru furnizorii de servicii digitale care nu respectă aceste obligații.

Totodată, inițiativa legislativă pune accent pe responsabilizarea companiilor din domeniul digital, precum și pe implicarea activă a părinților și tutorilor legali în monitorizarea activității online a copiilor.