Îndemnul lui Cristian Diaconescu pentru PUCL: „Acționați ca în România să nu mai existe frică”

Fostul ministru de Externe al României, Cristian Diaconescu. Foto: Agerpres

România are nevoie de o agendă națională clară, de decidenți care să își asume responsabilitatea și de măsuri care să redea cetățenilor încrederea în ziua de mâine. Acesta este mesajul transmis de Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, în cadrul ședinței Biroului Permanent Național al Partidului Umanist Conservator Liberal (PUCL).

În intervenția sa, Cristian Diaconescu a vorbit despre sentimentul de nesiguranță care afectează societatea, de la dificultățile materiale și teama privind viitorul până la amenințările generate de evoluțiile internaționale. El a subliniat că oamenii își îndreaptă atenția către cei care iau decizii, așteptând de la aceștia stabilitate și capacitatea de a gestiona situațiile dificile.

Fostul ministru a invocat o idee exprimată de Christine Lagarde, șefa Băncii Centrale Europene, privind responsabilitatea liderilor de a evita alimentarea fricii în rândul populației.

„Sentimentul de frică de la situația materială și ce se întâmplă mâine, până la amenințările de tot felul, îndreaptă privirea societății românești spre decidenți”, a afirmat Cristian Diaconescu.

Potrivit acestuia, responsabilitatea decidenților este cu atât mai mare cu cât societatea traversează o perioadă în care deciziile politice și economice influențează direct percepția oamenilor asupra viitorului. El a asociat extinderea sentimentului de teamă cu scăderea încrederii în marile partide politice, inclusiv în cele care au contribuit la construcția europeană de după 1945.

Cristian Diaconescu a atras atenția că și contextul internațional s-a schimbat semnificativ. Relațiile diplomatice și negocierile se desfășoară într-un ritm accelerat, iar statele trebuie să își definească limpede interesele și prioritățile pentru a putea participa activ la luarea deciziilor.

„Situația este la limită, deciziile se iau rapid, nu mai sunt aceleași reguli pentru relațiile internaționale sau diplomație, se decid elemente în minute sau ore”, a declarat fostul ministru.

În acest context, acesta a subliniat că România trebuie să își cunoască agenda națională și să își apere interesele în cadrul negocierilor internaționale. Pentru a ilustra importanța participării la dialog, Cristian Diaconescu a invocat o formulare asociată lui Zbigniew Brzezinski: „Dacă nu ești la masa negocierilor și dialogului, ești în meniu”.

Mesajul a fost adresat direct reprezentanților PUCL, pe care i-a îndemnat să își fundamenteze acțiunile pe prioritățile naționale și pe nevoia de a reda cetățenilor încrederea.

„Vă îndemn să plecați de la o agendă națională pe care o cunoașteți, să acționați pentru ca România să nu mai existe frica”, a transmis Cristian Diaconescu.

Declarația sa pune în centrul responsabilității politice relația dintre decizie, încredere publică și siguranța zilei de mâine. Într-un context intern și internațional marcat de incertitudine, mesajul adresat PUCL este că asumarea intereselor naționale trebuie să fie însoțită de acțiuni care să răspundă preocupărilor concrete ale societății românești.