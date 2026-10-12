„Antreprenorii nu sunt suspecți de serviciu!” PUCL anunță acțiuni împotriva abuzurilor statului

1 minut de citit Publicat la 12:07 12 Oct 2026 Modificat la 12:07 12 Oct 2026

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Partidul Umanist Conservator Liberal (PUCL) își asumă combaterea abuzurilor instituțiilor statului împotriva antreprenorilor români și îi invită pe cei afectați să semnaleze situațiile cu care se confruntă. Partidul promite analizarea sesizărilor, protejarea identității celor care reclamă abuzuri și demersuri legislative, administrative sau sprijin de specialitate pentru acțiuni în justiție.

Angajamentul a fost formalizat printr-o rezoluție a Biroului Permanent Național, prezentată de secretarul general al PUCL, Codruț Sereș, în cadrul ședinței desfășurate la Palatul Parlamentului.

Documentul critică modul în care instituțiile statului se raportează la oamenii care creează locuri de muncă și susțin, prin taxele plătite, serviciile publice.

„În ciuda acestui rol economic și social cu importanță strategică, statul, prin majoritatea reprezentanților săi instituționali, se raportează la antreprenori ca la suspecți de serviciu și resursă de exploatat arbitrar, în funcție de interese adeseori obscure”, se arată în rezoluție.

Controale abuzive, sancțiuni disproporționate și reguli schimbate imprevizibil

PUCL identifică printre problemele mediului de afaceri modificările legislative și fiscale imprevizibile, controalele abuzive, sancțiunile disproporționate, întârzierile la plata obligațiilor statului și birocrația excesivă.

Antreprenorii sunt invitați să transmită sesizări reprezentanților partidului și organizațiilor teritoriale. Potrivit rezoluției, acestea pot fi depuse inclusiv fără datele de identificare ale persoanei sau firmei afectate, dacă oferă informații obiective care permit verificarea faptelor: instituția implicată, natura abuzului, perioada și consecințele acestuia.

De la sesizări la intervenții concrete

Partidul își asumă analizarea fiecărei sesizări și inițierea unor demersuri pentru soluționarea problemelor documentate. Măsurile anunțate includ intervenții legislative și administrative, precum și sprijin de specialitate pentru acțiuni în justiție.

PUCL se angajează, de asemenea, să publice periodic un raport privind abuzurile semnalate și măsurile întreprinse.

Prin această inițiativă, formațiunea declară că apărarea antreprenorilor devine o prioritate politică la nivel central și local, iar relația dintre stat și mediul de afaceri trebuie să se bazeze pe respect, predictibilitate, transparență și aplicarea egală a legii.