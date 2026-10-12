La ora 21, Luca Niculescu va fi la „Sinteza zilei”. Premierul desemnat, față în față cu Mihai Gâdea

1 minut de citit Publicat la 12:16 12 Oct 2026 Modificat la 12:41 12 Oct 2026

Liderii partidelor vor urmări interviul în direct și vor anunța, la final, dacă vor vota sau nu noul Guvern în Parlament. FOTO: Antena 3 CNN

Cum vrea Luca Niculescu să redreseze economia României, ce măsuri pregătește și ce sacrificii le-ar putea cere românilor? Premierul desemnat răspunde la întrebări într-un interviu special realizat de Mihai Gâdea, luni, de la ora 21:00, în emisiunea „Sinteza zilei”, la Antena 3 CNN.

„Jurnalismul nu decide cine conduce. Dar are datoria să întrebe în numele celor conduși. Un interviu care poate decide soarta unui guvern și direcția în care va merge România”, a precizat Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii „Sinteza zilei”.

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Într-un experiment politic și mediatic fără precedent, liderii partidelor vor urmări interviul în direct și vor anunța, la final, dacă vor vota sau nu noul Guvern în Parlament.

Va reuși premierul desemnat să obțină sprijinul necesar pentru formarea Guvernului? Răspunsurile lui Luca Niculescu și reacțiile liderilor politici, luni, de la ora 21:00, la Antena 3 CNN.