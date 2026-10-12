Ce a răspuns premierul desemnat Luca Niculescu atunci când a fost întrebat dacă este "omul francezilor"

Premierul desemnat, Luca Niculescu. Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

Premierul desemnat Luca Niculescu a răspuns, luni, la Sinteza Zilei unei speculații care circulă pe rețelele sociale în legătură cu persoana sa. Speculația are în vedere relația specială a premierului desemnat cu Franța și încearcă să acrediteze ideea că Luca Niculescu ar fi "omul francezilor", servind interesele autorităților de la Paris.

Întrebarea pentru invitatul lui Mihai Gâdea a fost adresată de Cătălina Porumbel, realizatoarea emisiunii Decisiv la Antena 3 CNN.

Cătălina Porumbel: "În aceste zile, pe rețele de socializare circulă teoria potrivit căreia sunteți 'omul francezilor'. Președintele franceze Manuel Macron și statul francez au vreo legătură cu desemnarea dumneavoastră în calitate de premier în România. Sunteți omul francezilor, domnule Luca Niculescu?"

Mihai Gâdea: "Cunoașteți foarte bine această 'acuzație': că, de fapt, ați avea o relație specială cu Franța, atât de specială încât nu e de loialitate față de România. Ce răspundeți la această chestiune?"

Luca Niculescu: În anii 90, am ales să nu rămân în Franța, unde "totul era făcut", și să vin în România, unde "totul era de făcut"

Luca Niculescu: "Îmi iubesc seara. Țara mea se numește România. Am fost onorat să reprezint România în Franța, să întăresc relația dintre România și Franța. Franța este un partener strategic al României, e un partener istoric al României. Țara mea, după cum ziceam, este România și o iubesc. Îmi amintesc de ceva ce s-a întâmplat cu multă vreme în urmă, chiar mai devreme decât întâlnirea cu Loredana Chimoiu (la mineriada din 1999, n.r.): am făcut un an de studii în Franța la un moment dat și, la final, am discutat cu cineva și mă gândeam...

Eram în anii '90. România nu era pe nicio hartă de extindere a Uniunii Europene. Eram foarte departe și după ce m-am gândit, mi-am spus dacă rămân în Franța, aici totul e deja făcut. E o țară care funcționează. Dacă mă întorc în România, totul este de făcut. Și am decis să mă întorc în România. Sigur că fiind ambasador în Franța, lucrând la Radio Delta și apoi la RFI, există această relație, dar România, înainte de toate."