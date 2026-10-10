Prima condiție pusă de PSD, îndeplinită de Luca Niculescu. Anunțul de sâmbătă seara, despre programul de guvernare

3 minute de citit Publicat la 21:10 10 Oct 2026 Modificat la 21:16 10 Oct 2026

Luca Niculescu a mai spus că va relua discuţiile pentru adoptarea noii legi a salarizării unitare. Foto: Inquam Photos/George Călin

Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat, sâmbătă seara, că se lucrează intens la programul de guvernare și că acesta va fi orientat către relansarea economică. De altfel, aceasta a fost și una dintre condițiile puse de PSD pentru a acorda votul de susținere.

„Lucrăm intens la definitivarea programului de guvernare, iar pachetul de măsuri va fi orientat spre relansarea economică, protejarea puterii de cumpărare și susținerea celor care au fost cel mai mult afectați de creșterea prețurilor și de ajustarea fiscal-bugetară.

În privința pensiilor, ne propunem să identificăm soluții pentru creșterea veniturilor, cu prioritate pentru pensionarii cu pensii mici, care resimt cel mai puternic efectele inflației și ale costului vieții. Ne dorim ca efortul de consolidare fiscală să fie însoțit de măsuri de solidaritate și sprijin pentru cei care au cea mai mare nevoie”, a transmis Luca Niculescu, pe pagina sa de Facebook.

Luca Niculescu a mai anunțat că, în ceea ce priveşte salarizarea, va relua discuţiile pentru adoptarea noii legi a salarizării unitare, pentru a construi un sistem mai echitabil şi predictibil, cu un calendar de aplicare adaptat posibilităţilor bugetare.

„În ceea ce privește salarizarea, vom relua discuțiile pentru adoptarea noii legi a salarizării unitare, astfel încât să construim un sistem mai echitabil și predictibil, cu un calendar de aplicare adaptat posibilităților bugetare.

Toate aceste măsuri vor fi construite prin dialog transparent cu sindicatele, patronatele și partenerii politici, având în vedere atât nevoia de a proteja veniturile românilor, cât și responsabilitatea de a continua reducerea deficitului și de a asigura stabilitatea financiară a țării”, a mai precizat acesta.

PSD a prezentat un set cu 12 măsuri „urgente”

De altfel, joi, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a precizat, după discuțiile cu premierul desemnat, că social-democrații nu vor vota guvernul acestuia dacă nu se va face o coaliție cu PNL și UDMR, asta fiind una dintre condiții.

Cea de-a doua condiție vizează schimbarea direcției economice și adoptarea unor măsuri pentru relansarea economiei.

„Din perspectivă economică, i-am spus din start că ne dorim schimbarea direcției economice. Aceasta este condiția PSD pentru orice sprijin politic. Ne dorim o reconfigurare macroeconomică majoră, care să pună stop sărăcirii agresive a românilor.

Au fost prezenți și o parte dintre specialiștii PSD care au pregătit programul de guvernare pentru următorii ani. Am discutat despre elemente concrete legate de relansarea economiei, astfel încât chinurile ajustărilor economice să nu mai fie suportate de pensionari, mame, copii și firmele românești.

Niculescu ne-a dat asigurări că idei esențiale din programul PSD se vor oglindi în programul său de guvernare. Așteptăm conturarea acestui program, să vedem soluțiile pentru oameni și pentru economie.

I-am transmis lui Luca Niculescu disponibilitatea noastră ca o parte dintre colegii care au lucrat la programul de guvernare să participe activ la un dialog continuu, până la definitivarea programului”, a declarat Sorin Grindeanu.

Ulterior, Partidul Social-Democrat i-a transmis joi premierului desemnat Luca Niculescu un set cu 12 măsuri "urgente pentru români și economie", printre care indexarea pensiilor, adoptarea bugetului pe 2027, rectificarea bugetară, eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități.

Printre aceste măsuri sunt demararea proiectului reformei administrative și un memorandum că nu vor crește taxele în 2027.

O altă măsură vizează asigurarea stocurilor necesare de gaze și energie electrică pentru iarnă.

Lista completă a celor 12 măsuri prezentate de PSD sunt: