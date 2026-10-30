Muniție neexplodată din Al Doilea Război Mondial, descoperită pe șantierul autostrăzii A8. Pirotehniştii au intervenit de urgenţă

<1 minut de citit Publicat la 21:41 30 Oct 2026 Modificat la 21:41 30 Oct 2026

Muniție neexplodată din Al Doilea Război Mondial, descoperită pe șantierul autostrăzii A8. Sursa foto: ISU Iaşi/facebook

Echipa pirotehnică din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași a fost solicitată să intervină în localitatea Bogonos, comuna Lețcani, după ce pe șantierul autostrăzii A8 a fost descoperită muniție neexplodată, informează Agerpres.

Potrivit ISU Iași, în urma activităților desfășurate, specialiștii pirotehnicieni au identificat și ridicat șase proiectile explozive de calibru 150 milimetri, rămase neexplodate în timpul luptelor din cel de-al Doilea Război Mondial.

'Elementele de muniție au fost ridicate în condiții de siguranță, urmând să fie distruse ulterior, în cadrul unor activități organizate de personalul specializat. Această intervenție reprezintă o nouă misiune pirotehnică desfășurată în zona localității Bogonos, pe traseul autostrăzii A8, unde, în ultimele zile, au fost descoperite și alte elemente de muniție rămasă neexplodată', transmite ISU Iași.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 'Mihail Sturdza' al Județului Iași atrage atenția că muniția neexplodată reprezintă un pericol major pentru viața și integritatea persoanelor, indiferent de vechimea acesteia, de starea de conservare sau de locul în care este descoperită.