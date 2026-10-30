ANPC a dat amenzi de 1 milion de euro după controale la 1.600 de firme. Au găsit pene și puf pe carcase de pasăre sau ulei refolosit

ANPC a anunţat, vineri, că a dat amenzi de aproape 1 milion de euro după controale la 1.600 de operatori economici, iar 11 firme au fost închise temporar. Printre abateri se numără prezența reziduurilor de pene și puf pe suprafața carcaselor de pasăre sau întreținerea necorespunzătoare a blocului alimentar, cu acumulări grosiere de impurități, depuneri de grăsime și reziduuri alimentare.
Valoarea totală a produselor verificate a depășit 4,7 milioane de lei, mai transmite ANPC.
"ANPC: controale naționale – amenzi de peste 5,1 milioane de lei și măsuri pentru protecția consumatorilor. În perioada 26–30 octombrie 2026, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a verificat peste 1.600 de operatori economici, la nivelul întregii țări. Acțiunile au vizat modul de comercializare a produselor alimentare și nealimentare, precum și prestarea de servicii.
În urma controalelor, au fost aplicate următoarele sancțiuni și măsuri:
- 1.083 de amenzi contravenționale, în valoare de peste 5,1 milioane de lei;
- 712 avertismente;
- valoarea totală a produselor verificate a depășit 4,7 milioane de lei;
- oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 260.000 de lei;
- oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 490.000 de lei;
- oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 11 operatori economici.
Principalele neconformități constatate au fost:
- produse alimentare cu data-limită de consum depășită;
- prezența reziduurilor de pene și puf pe suprafața carcaselor de pasăre;
- prezența unor zone anatomice la nivelul carcaselor de porc cu hemoragii și acumulări de sânge;
- nerespectarea condițiilor și a temperaturilor de depozitare pentru carne, preparate culinare și sosuri;
- cârlige metalice de suport pentru carcase, prezentând depuneri semnificative de rugină;
- produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare, necesare asigurării trasabilității;
- utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică;
- agregate frigorifice cu elemente de etanșare depreciate, componente lipsă și depuneri grosiere de impurități;
- prezența acumulărilor consistente de gheață în ambalajele produselor congelate;
- întreținerea necorespunzătoare a blocului alimentar, cu acumulări grosiere de impurități, depuneri de grăsime și reziduuri alimentare;
- recipienți sub presiune cu grad avansat de coroziune (butelii);
- întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de agrement, evidențiată prin lipsa unor părți componente și a elementelor de siguranță", a transmis ANPC.