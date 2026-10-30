ANPC a dat amenzi de 1 milion de euro după controale la 1.600 de firme. Au găsit pene și puf pe carcase de pasăre sau ulei refolosit

ANPC a dat amenzi de 1 milion de euro după controale la 1.600 de firme. Sursa foto: ANPC

ANPC a anunţat, vineri, că a dat amenzi de aproape 1 milion de euro după controale la 1.600 de operatori economici, iar 11 firme au fost închise temporar. Printre abateri se numără prezența reziduurilor de pene și puf pe suprafața carcaselor de pasăre sau întreținerea necorespunzătoare a blocului alimentar, cu acumulări grosiere de impurități, depuneri de grăsime și reziduuri alimentare.

Valoarea totală a produselor verificate a depășit 4,7 milioane de lei, mai transmite ANPC.

"ANPC: controale naționale – amenzi de peste 5,1 milioane de lei și măsuri pentru protecția consumatorilor. În perioada 26–30 octombrie 2026, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a verificat peste 1.600 de operatori economici, la nivelul întregii țări. Acțiunile au vizat modul de comercializare a produselor alimentare și nealimentare, precum și prestarea de servicii.

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În urma controalelor, au fost aplicate următoarele sancțiuni și măsuri:

1.083 de amenzi contravenționale, în valoare de peste 5,1 milioane de lei;

712 avertismente;

valoarea totală a produselor verificate a depășit 4,7 milioane de lei;

oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 260.000 de lei;

oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 490.000 de lei;

oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 11 operatori economici.

Principalele neconformități constatate au fost: