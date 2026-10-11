Șeful CNAIR acuză că ministra Buzoianu blochează autostrada Pitești - Sibiu: Fără acord de mediu, se execută doar 45% din lucrări

Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, acuză, duminică, într-o postare pe Facebook, că ministrul mediului, Diana Buzoianu nu a emis Acordul de Mediu revizuit pentru lucrările pe Secțiunea 2 a Autostrăzii Sibiu- Pitești, așa că lucrările avansează doar pe jumătate din șantier.
Fără Acordul de Mediu revizuit și fără autorizații de construire pentru întregul traseu, constructorul turc Mapa-Cengiz poate executa doar aproximativ 45% din lucrările prevăzute în contract, spune Pistol.
Potrivit directorului Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CNAIR a depus documentația necesară pentru obținerea Acordului de Mediu revizuit la Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANMAP) pe 12 august 2026. Până la emiterea acestuia și a autorizațiilor de construire pentru întregul șantier, activitatea este concentrată pe tunelurile, viaductele, terasamentele și lucrările de consolidare de pe sectoarele pentru care există deja Autorizație de Construire.
Ambele galerii ale tunelului Boița 1, străpunse
Cea de-a doua galerie a tunelului Boița 1, cu o lungime de 264 de metri, a fost străpunsă duminică. Astfel, constructorii turci din asocierea Mapa - Cengiz au finalizat străpungerea ambelor galerii ale tunelului, după ce prima, de 247 de metri, fusese străpunsă pe 20 iulie 2026.
Urmează realizarea cămășuielii interioare a celor două galerii, lucrările la acest tunel ajungând la un stadiu fizic de 45,11%.
Pe șantier se lucrează în paralel la alte două tuneluri. La tunelul Balota, cu o lungime de 500 de metri, se execută excavațiile și cămășuiala exterioară, iar stadiul fizic a ajuns la 13,69%.
La tunelul Robești, de 900 de metri, ambele galerii au fost deja străpunse, iar stadiul fizic este de 39,48%. În prezent, aici se execută hidroizolația și căptușeala interioară.
Pe întregul șantier al Secțiunii 2, Boița - Cornetu, sunt mobilizați 708 muncitori și 162 de utilaje, iar stadiul fizic general al lucrărilor este de aproximativ 16%.
Pe traseul de 31,33 kilometri al secțiunii vor fi construite șapte tuneluri, folosind tehnologia NATM (Noua Metodă Austriacă). Aceasta se bazează pe rezistența naturală a masivului stâncos pentru susținerea tunelului, prin torcretare, bulonare și stabilizare.
Contractul, în valoare de 4,25 miliarde de lei fără TVA, este finanțat prin Programul Transport.