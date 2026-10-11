Șeful CNAIR acuză că ministra Buzoianu blochează autostrada Pitești - Sibiu: Fără acord de mediu, se execută doar 45% din lucrări

2 minute de citit Publicat la 12:03 11 Oct 2026 Modificat la 12:56 11 Oct 2026

Cea de-a doua galerie a tunelului Boița 1, cu o lungime de 264 de metri, a fost străpunsă in 11 octombrie. FOTO: Facebook Cristian Pistol

Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, acuză, duminică, într-o postare pe Facebook, că ministrul mediului, Diana Buzoianu nu a emis Acordul de Mediu revizuit pentru lucrările pe Secțiunea 2 a Autostrăzii Sibiu- Pitești, așa că lucrările avansează doar pe jumătate din șantier.

Fără Acordul de Mediu revizuit și fără autorizații de construire pentru întregul traseu, constructorul turc Mapa-Cengiz poate executa doar aproximativ 45% din lucrările prevăzute în contract, spune Pistol.

Potrivit directorului Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CNAIR a depus documentația necesară pentru obținerea Acordului de Mediu revizuit la Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANMAP) pe 12 august 2026. Până la emiterea acestuia și a autorizațiilor de construire pentru întregul șantier, activitatea este concentrată pe tunelurile, viaductele, terasamentele și lucrările de consolidare de pe sectoarele pentru care există deja Autorizație de Construire.

› Vezi galeria foto ‹

Ambele galerii ale tunelului Boița 1, străpunse

Cea de-a doua galerie a tunelului Boița 1, cu o lungime de 264 de metri, a fost străpunsă duminică. Astfel, constructorii turci din asocierea Mapa - Cengiz au finalizat străpungerea ambelor galerii ale tunelului, după ce prima, de 247 de metri, fusese străpunsă pe 20 iulie 2026.

Urmează realizarea cămășuielii interioare a celor două galerii, lucrările la acest tunel ajungând la un stadiu fizic de 45,11%.

Pe șantier se lucrează în paralel la alte două tuneluri. La tunelul Balota, cu o lungime de 500 de metri, se execută excavațiile și cămășuiala exterioară, iar stadiul fizic a ajuns la 13,69%.

La tunelul Robești, de 900 de metri, ambele galerii au fost deja străpunse, iar stadiul fizic este de 39,48%. În prezent, aici se execută hidroizolația și căptușeala interioară.

Pe întregul șantier al Secțiunii 2, Boița - Cornetu, sunt mobilizați 708 muncitori și 162 de utilaje, iar stadiul fizic general al lucrărilor este de aproximativ 16%.

Pe traseul de 31,33 kilometri al secțiunii vor fi construite șapte tuneluri, folosind tehnologia NATM (Noua Metodă Austriacă). Aceasta se bazează pe rezistența naturală a masivului stâncos pentru susținerea tunelului, prin torcretare, bulonare și stabilizare.

Contractul, în valoare de 4,25 miliarde de lei fără TVA, este finanțat prin Programul Transport.