Şase români sunt judecaţi în Germania pentru jafuri şi furturi din locuinţe. Cu banii furați își cumpărau în România case și mașini

Ancheta a culminat cu mai multe percheziţii desfășurate simultan în Berlin, Leipzig și Halle, în martie 2026, la care au participat aproape 300 de polițiști Foto: Profimedia Images

Şase cetățeni români cu vârste între 20 și 47 de ani apar luni 12 octombrie 2026 în fața Tribunalului Regional Dessau-Roßlau, în Germania. Parchetul îi acuză de zeci de furturi din locuințe și furturi grave comise în grup organizat. Prejudiciul total, inclusiv distrugerile provocate, este estimat la aproximativ 250.000 de euro.

Ancheta în acest caz a fost amplă şi a început cu luni în urmă, când mai mulţi proprietari de locuințe au reclamat că le dispăruseră banii și bijuteriile. Astfel a fost deschisă o anchetă care a culminat cu mai multe percheziţii desfășurate simultan în Berlin, Leipzig și Halle, în martie 2026, la care au participat aproape 300 de polițiști, relatează presa germană.

În cadrul percheziţiilor, au fost confiscate sume importante de bani, bijuterii, telefoane mobile, chei și plăcuțe de înmatriculare, precum și autoturisme de lux, inclusiv Porsche și Audi. În locuinţele suspecţilor, anchetatorii au găsit și arme de foc. Ulterior şase suspecți au fost arestați preventiv, iar procurorii solicită acum confiscarea mai multor vehicule despre care susțin că ar fi fost folosite la comiterea faptelor.

Potrivit procurorilor, faptele au fost comise în perioada martie 2025- martie 2026, vizând în special case din regiunea Wittenberg, dar și locuințe din Brandenburg, Saxonia și Turingia.

Potrivit informațiilor din anchetă, jafurile aveau loc mai ales seara, când suspecții forțau ușile sau ferestrele locuinţelor vizate, pătrundeau în locuințe și reuşeau să plece în câteva minute, înainte ca proprietarii sau autoritățile să poată reacţiona. Autostrada A9 ar fi reprezentat o rută importantă pentru ca suspecţii să se facă nevăzuţi după comiterea furturilor. Hoţii ar fi furat în principal bani în numerar și bijuterii, dar au şi provocat pagube materiale la pătrunderea în imobile.

Cei șase inculpați se află în arest preventiv din martie 2026. Tribunalul Dessau-Roßlau a stabilit prima ședință pentru luni 12 octombrie.

Potrivit comunicatului oficial transmis de Tribunalul Dessau-Roßlau, cinci dintre inculpați au mai avut antecedente legate de infracțiuni grave împotriva patrimoniului, comise în alte state europene.