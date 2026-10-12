Atac armat într-o școală din Franța. Un băiat de 14 ani a tras cu o pușcă de vânătoare și a rănit directorul și o profesoară

1 minut de citit Publicat la 14:20 12 Oct 2026 Modificat la 14:20 12 Oct 2026

Atac armat într-o școală din Franța. Un băiat de 14 ani a tras cu o pușcă de vânătoare și a rănit directorul și o profesoară. FOTO: Captura video X

Directorul şi o profesoară ai unei şcoli din sudul Franţei au fost împuşcaţi şi răniţi luni de un adolescent în vârstă de 14 ani, care a tras asupra lor cu o puşcă de vânătoare. Băiatul a fost arestat.



Directorul a fost rănit de un glonţ de calibrul 12, a declarat o sursă a poliţiei, care a confirmat şi rănirea unui al doilea cadru didactic.

Atacul a avut loc în jurul orei locale 10.00 în oraşul Aubagne, în apropiere de Marsilia.



Directorul şi profesoara au primit îngrijiri la faţa locului. Rănile suferite nu le pun viaţa în pericol, scrie Agerpres.

Potrivit postului de televiziune France 3, presupusul autor a tras mai multe focuri de armă pe terenul şcolii, iar personalul acesteia a fost cel care l-a imobilizat înainte ca poliţia să intervină..



Conform relatărilor de la BFM Marseille Provence și BFMTV, s-au auzit cel puțin patru focuri de armă.

O anchetă a fost deschisă pentru „tentativă de omor”. Procurorul public din Marsilia merge la fața locului. Parchetul din Marsilia a anunţat că a fost efectuată o arestare în urma atacului.

O sursă apropiată anchetei, precum și prefectura din Bouches-du-Rhône, au declarat pentru BFMTV că atacurile armate nu au avut „nicio legătură” cu protestele studențești. În plus, școala gimnazială Joseph-Lakanal nu a fost afectată de vreo blocadă.