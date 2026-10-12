Finlanda te plătește cu 2.000 de euro ca să stai o săptămână pe o insulă, să respiri briza, să miroși pini și pâine proaspăt coaptă

Inițiativa își propune să prezinte arhipelagul Turku drept una dintre cele mai parfumate destinații din lume. Sursa foto: Getty Images

Visit Turku Archipelago, organizația care promovează turismul în arhipelagul Turku, oferă 2.000 de euro pentru cei care sunt dispuşi să petreacă o săptămână în mijlocul peisajului rural finlandez, respirând briza mării, aroma pădurilor de pini și mirosul de pâine proaspăt coaptă.

Jobul și remunerația

Anunțul, publicat pe site-ul Saaristo, se adresează persoanelor cu un simț olfactiv dezvoltat, capabile să transforme aromele în povești captivante, relatează Il Messaggero.

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Candidatul selectat va trebui să petreacă între cinci și șapte zile în arhipelag, în perioada mai-iunie 2027. Oferta prevede o remunerație brută de 2.000 de euro, la care se adaugă o indemnizație de vacanță. Cheltuielile de transport și cazare vor fi acoperite de organizație.

Descoperirea aromelor arhipelagului

Inițiativa își propune să prezinte arhipelagul Turku drept una dintre cele mai parfumate destinații din lume. Pentru a realiza acest lucru, organizația caută o persoană din afara regiunii, capabilă să descrie caracteristicile acesteia fără a fi influențată de vreo legătură personală cu zona.

Sarcina candidatului ales va fi să exploreze insulele, acordând atenție mirosurilor din jur și descriind senzațiile provocate de fiecare experiență. De la stropii de sare purtați de vânt și aromele vegetației până la mirosurile cotidiene ale vieții locale, fiecare detaliu ar putea deveni parte a poveștii. Pe lângă observarea și sesizarea mirosurilor, candidatul va trebui să realizeze fotografii și videoclipuri pe care să le distribuie pe reţelele sociale ale Visit Turku Archipelago. La finalul șederii, acesta va trebui, de asemenea, să prezinte o evaluare generală a aromelor descoperite în timpul călătoriei.

Cerințe și procesul de înscriere

Pentru a participa, candidaţii trebuie să aibă cel puțin 18 ani, să se simtă în largul tău în fața camerei și să dețină echipamentul necesar pentru a crea conținut foto și video. Nu sunt necesare studii sau calificări profesionale specifice în domeniul olfactiv. Înscrierea presupune postarea unui scurt videoclip pe Instagram sau TikTok. În videoclip, trebuie să se prezinte, să aleagă un obiect și să-i descrie mirosul, încercând să transmită senzațiile pe care acesta le evocă într-o manieră clară și originală. Conținutul trebuie să includă mențiunea @saaristo_finland și hashtag-ul #SaaristoNoseJob.

După postarea videoclipului, va trebui să completeze formularul disponibil pe site-ul oficial al inițiativei. Candidaturile trebuie depuse până la data de 25 octombrie 2026. Nu vor avea loc interviuri, iar selecția se va baza pe evaluarea videoclipului, a prezenței candidatului pe rețelele sociale și a răspunsurilor oferite în formularul de candidatură.

Numele persoanei selectate pentru a beneficia de această experienţă va fi anunțat pe 17 noiembrie 2026.