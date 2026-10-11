Fenomen rar pe Dunăre. Fluviul scade la minime istorice, dar apa crește la ieșirea la mare

Fenomen rar pe Dunăre. Fluviul scade la minime istorice, dar la Galați, Brăila și Tulcea apa crește. FOTO: afdj.ro

Dunărea atinge niveluri scăzute record în cea mai mare parte a țării, dar pe sectorul maritim al fluviului se petrece exact opusul. Astfel, apa crește cu aproximativ doi centimetri pe zi în porturile Brăila, Galați, Isaccea și Tulcea. Specialiștii spun că explicația ține de Marea Neagră, al cărei nivel a ajuns să depășească nivelul fluviului și împinge apa înapoi, în amonte.

Seceta prelungită a adus Dunărea la valori de debit fără precedent. La intrarea în România, fluviul are în prezent un debit de aproximativ 1.200 de metri cubi pe secundă, mult sub media obișnuită pentru această perioadă a anului.

În unele zone, apa s-a retras atât de mult încât a scos la iveală fundul albiei. Un exemplu este localitatea Rasova din județul Constanța, unde nisipul se vede acum la suprafață.

Pe ultimul tronson al fluviului, însă, tabloul este complet diferit. În ultimele zile, la stațiile hidrometrice din porturile Brăila, Galați, Isaccea și Tulcea au fost înregistrate creșteri ale nivelului apei, deși pe restul cursului Dunărea continuă să scadă, scrie TVR info.

Reprezentanții Administrației Fluviale a Dunării de Jos (AFDJ) Galați au urmărit fenomenul și au efectuat măsurători.

"Deși Dunărea e în continuă scădere, în zona maritimă s-a observat o creștere de 2 centimetri zilnic. Am urmărit și am măsurat. Singura explicație e că Dunărea a scăzut atât de mult încât mareea face ca în anumite zone să fie la un nivel mai mare", a explicat Adrian Maizel, purtătorul de cuvânt al AFDJ Galați.

Cu alte cuvinte, nivelul fluviului a coborât atât de mult încât Marea Neagră se află acum mai sus decât Dunărea în zona de vărsare, iar apa mării pătrunde în amonte, ridicând cotele în porturile din aval.

Diferența față de o toamnă obișnuită este uriașă. La jumătatea lunii octombrie, cota Dunării la Galați ar fi trebuit să fie de cel puțin 300 de centimetri. În prezent, aceasta este de doar 5 centimetri.