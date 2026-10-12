Fritz ar vrea la guvernare: „I-am spus lui Luca Niculescu că dacă există posibilitatea unui guvern PNL-USR-UDMR, suntem deschiși”

Dominic Fritz a mai spus că românii merită un guvern asumat, care să aibă un minim de predictibilitate. Foto: Agerpres

Dominic Fritz a anunțat, luni, după consultările cu premierul desemnat Luca Niculescu, că USR nu va vota un Guvern din care să facă parte miniștri PSD. Fritz a afirmat că USR rămâne deschis la varianta unui Executiv format din PNL, USR și UDMR, cu Luca Niculescu premier, și a precizat că formațiunea își menține oferta privind o eventuală rotativă guvernamentală, cu condiția asumării unei direcții clare de reformă.

"Am avut o discuţie sinceră, deschisă, cu premierul desemnat Luca Niculescu. I-am transmis ceva ce nu este o surpriză pentru nimeni, că USR rămâne consecvent cu angajamentele pe care ni le-am asumat în faţa alegătorilor. Rămânem consecvenţi cu ceea ce am anunţat încă înainte de moţiunea de cenzură şi înainte de haosul în care ne-au aruncat PSD şi AUR şi asta este că nu vom mai forma un guvern cu partidul care este responsabil pentru acest blocaj, care este responsabil pentru preţurile care cresc din ce în ce mai mult pentru toţi românii. Asta înseamnă că nu vom vota un guvern din care să fie miniştri PSD", a anunţat Dominic Fritz după discuţiile cu premierul desemnat.

Fritz, despre un guvern PNL-USR-UDMR

În ceea ce privește posibilitatea unui guvern PNL-USR-UDMR, cu Luca Niculescu premier, Dominic Fritz a spus că "este cu siguranţă ceva la ce ne-am uita cu mare deschidere", a mai anunţat Fritz.

El a mai spus că românii merită un guvern asumat, care să aibă un minim de predictibilitate: "Ce nu vom face însă este să prelungim această agonie. Nu vom face aranjamente de culise. Românii merită un guvern asumat şi la vedere, un guvern care să aibă un minim de predictibilitate despre ce poate face, şi asta pentru noi înseamnă, unul la mână, că avem nevoie de o coerenţă a programului. Nu se poate ca pe de o parte să promitem, să respectăm toate ţintele de deficit şi trajectoria bugetară a României şi pe de altă parte, cum o face PSD, iarăşi să promitem tot felul de lucruri şi să blocăm orice fel de reformă care se mai micşoreze din amprenta statului şi să protejeze toţi privilegiaţii care au capturat acest stat", a precizat liderul USR.

Dominic Fritz a vorbit și despre varianta rotativei, în care se instalează un guvern PNL-USR-UDMR, iar după 6 sau 8 luni ar urma să vină un guvern monocolor PSD:

"Am spus deja la două consultări, inclusiv la Palatul Cotroceni, că am fi de acord cu o astfel de soluţie. Tocmai de aceea am spus că suntem consecvenţi şi această ofertă rămâne pe masă".

"Dacă PSD va fi primul, va fi şi ultimul, pentru că PSD nu pleacă aşa uşor de la putere. PSD nu a respectat acordul politic şi a făcut o majoritate cu AUR, care a crescut preţurile şi tocmai de aceea nu poate fi vorba acum să venim cu un cec în alb ca PSD să-şi implementeze politicile lor dăunătoare", a adăugat Dominic Fritz.

Luca Niculescu a declarat luni, la Radio România Actualități că este nevoie de un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, ci să poată și guverna, și propune un acord de susținere pe șase luni între partide pentru adoptarea unor măsuri prioritare.