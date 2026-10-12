Cea mai mare instalație de stocare a energiei din Europa Centrală și de Est va fi la Scornicești. Proiectul BESS, dezvoltat de polonezi

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Dezvoltatorul polonez de proiecte fotovoltaice R.Power anunță că se apropie de finalizarea primului său proiect BESS (sistem de stocare a energiei în baterii) de mari dimensiuni din România, BESS Scornicești, de 127 MW/254 MWh, arată compania într-un comunicat de presă. Aceasta va fi una dintre cele mai mari instalaţii în exploatare din Europa Centrală şi de Est.

Contractorul EPC Parapet, în colaborare cu echipa internă de management EPC a R.Power, a început construcția în primăvara anului 2026. Pe parcursul ultimelor trei luni, acesta a turnat fundațiile și a instalat toate cele 46 de unități de baterii și 23 de stații de transformare de medie tensiune în containere.

BESS Scornicești va fi una dintre primele capacități de acest tip din România și una dintre cele mai mari unități BESS care vor intra în funcțiune în Europa Centrală și de Est (ECE).

Conectarea proiectului Scornicești direct la rețeaua națională de transport de înaltă tensiune, operată de Transelectrica, este o activitate majoră care depășește cu mult un proiect standard și a necesitat lucrări ample de proiectare. Odată conectat, eveniment estimat pentru sfârșitul anului 2026 / începutul anului 2027, proiectul va deveni o capacitate energetică strategică pentru sistemul energetic național al României.

R.Power a securizat un pachet de finanțare de 46 de milioane de euro pentru acest proiect în iunie 2026. Conform termenilor acordului, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a oferit 44 de milioane de euro sub formă de investiții și finanțare punte, în timp ce banca poloneză de dezvoltare Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) a emis o garanție bancară de 2,3 milioane de euro pentru a asigura contractul de optimizare pe termen lung încheiat cu partenerul regional de trading GEN-I.

Proiectul, situat în județul Olt, este deținut în comun printr-un joint-venture (JV) cu grupul francez Eiffel Investment Group.

„Ca o capacitate de mari dimensiuni conectată la rețeaua națională de transport, BESS Scornicești va sprijini în mod activ stabilizarea sistemului energetic din România”, a declarat Florin Federenciuc, Country Head R.Power pentru România.

„Prin integrarea sistemelor BESS în inima tranziției sale energetice, România își consolidează reziliența rețelei și sprijină implementarea producției de energie din surse regenerabile. Având în vedere că am contractat primele noastre active fotovoltaice din România în urmă cu doar doi ani, suntem mândri să jucăm acum acest rol vital într-una dintre piețele de tranziție energetică cu cea mai rapidă creștere din Europa.

Împreună cu BERD, BGK, Eiffel Investment Group și GEN-I, așteptăm cu nerăbdare să finalizăm ultima fază de construcție și punere în funcțiune și să punem la treabă acest activ strategic.”

BESS Scornicești face parte dintr-unul dintre cele mai mari portofolii de proiecte de stocare a energiei la scară industrială din Europa Centrală și de Est.

Portofoliul BESS al R.Power în operare și în curs de construcție în ECE se ridică în prezent la 0,9 GW / 3 GWh, cu încă 0,7 GW / 2,8 GWh de proiecte comercializate și gata de construcție (ready-to-build).

R.Power este un Producător Independent de Energie (IPP) activ în multiple tehnologii de energie regenerabilă și piețe europene. Activitățile sale acoperă întregul lanț valoric al proiectelor, de la inițiere și dezvoltare până la comercializare și operare pe termen lung. Fondată în 2010 și cu sediul central la Varșovia, R.Power are 1,9 GW de proiecte operaționale sau în curs de construcție.

Cu peste 13 GW de proiecte regenerabile și BESS de mari dimensiuni securizate la rețea, care acoperă piețe majore precum Polonia, România, Germania, Italia, Portugalia și Spania, R.Power deține unul dintre cele mai mari portofolii de energie regenerabilă din Europa.

Partenerii de investiții pe termen lung ai R.Power includ Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări (3SIIF), consiliat de Amber Infrastructure.