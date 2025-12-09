Întâlnirea dintre Nicușor Dan și Emmanuel Macron, în imagini. Cum a fost primit președintele României la Palatul Elysee

Şeful statului a fost întâmpinat de Garda de onoare şi aşteptat la intrarea în Palatul Elysee de Emmanuel Macron. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan se află, în aceste zile, într-o vizită de lucru în Franța. Șeful statului a fost primit, marți după-amiază, de omologul său francez, Emmanuel Macron, la Palatul Élysée. Liderul de la Paris l-a așteptat zâmbind și l-a întâmpinat cu căldură. La rândul său, președintele României a afișat o atitudine deschisă și o expresie cordială. Anterior, șeful statului s-a întâlnit și cu primarul Parisului, Anne Hidalgo, iar împreună cei doi au inaugurat Aleea Nicolae Titulescu din Parcul Monceau.

„Am avut o excelentă întrevedere cu Primarul Parisului, Anne Hidalgo, cu care am discutat despre numeroasele proiecte româno-franceze de cooperare în domeniul economiei, al educației. Am evocat desigur și teme care privesc comunitatea românească din capitala Franței.

Bucureștiul și Parisul sunt asociate prin numeroase legături culturale și istorice, prin arhitectură și artă. Astăzi ne dorim să orientăm cooperarea noastră către viitor, prin economie, educație și tehnologii avansate, pentru a găsi soluții la provocările de dezvoltare a marilor orașe.

Am fost amândoi de acord că românii care trăiesc în Paris au un rol important, de catalizator al cooperării româno-franceze. Am convenit că e important să le oferim susținere pentru a încuraja astfel dezvoltarea legăturilor dintre țările noastre.

I-am transmis aprecierea mea pentru decizia de a da numele marelui diplomat român Nicolae Titulescu unei alei din frumosul Parc Monceau, din Paris, pe care am inaugurat-o astăzi împreună. Este cel mai nou loc memorial din șirul bogat al prezențelor românești în capitala Franței. În aceste timpuri, în care nu întrevedem încă sfârșitul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, am ales să aducem un omagiu eforturilor lui Nicolae Titulescu care, ca președinte al Societății Națiunilor, s-a luptat neobosit ca negocierea să ia locul agresiunii, iar pacea și rațiunea să triumfe în fața violenței”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Preşedintele Nicuşor Dan se află într-o vizită de lucru de două zile în Franţa, care a început luni. În prima seară s-a întâlnit, la Ambasada ţării noastre, cu români care locuiesc în Franţa.



Din delegaţia şefului statului fac parte ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, ministrul Economiei, Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării, şi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, alături de consilierii prezidenţiali Marius Lazurca, Valentin Naumescu şi Radu Burnete.