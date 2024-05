Klaus Iohannis: "Şocat să aflu de faptul că Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, a fost împuşcat"

Preşedintele României condamnă cu fermitate astfel de acte extremiste care ameninţă valorile noastre europene fundamentale.

"Şocat să aflu de faptul că Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, a fost împuşcat. Îi doresc însănătoşire completă şi rapidă", a scris preşedintele Klaus Iohannis pe platforma X.

"Condamn cu fermitate astfel de acte extremiste, care ameninţă valorile noastre europene fundamentale", mai transmite preşedintele.

Premierul slovac Robert Fico a fost rănit într-un atac armat, miercuri, în urma unei şedinţe de Guvern.

Potrivit unui reporter al agenţiei slovace TASR, mai multe focuri de armă au fost trase la locul atacului, iar autorul acestuia a fost arestat. Zona din faţa Casei de Cultură din Handlova, unde s-a desfăşurat reuniunea guvernului, a fost evacuată.

