Ionel Bogdan, atac la partenerii de Coaliție: Dacă ăsta e „Noul PSD” cu Câciu și Budăi... Zilnic par să concureze cu AUR, SOS

Deputatul PNL, Ionel Bogdan. Foto: Hepta

Deputatul PNL Ionel Bogdan a reacționat la aparițiile frecvente ale social-democraților Adrian Câciu și Marius Budăi, care în ultimele săptămâni au lansat numeroase atacuri la adresa guvernării și a măsurilor luate de actualul Executiv.

„Dacă te uiți zilele acestea la știri, e imposibil să nu remarci aparițiile domnilor Câciu și Budăi. Zilnic par să concureze cu AUR, SOS sau alți opozanți de profesie, încercând să arate că sunt «vocea critică» a PSD”, a scris Ionel Bogdan pe rețelele sociale.

Liberalul remarcă faptul că, în loc să ofere o direcție nouă, PSD readuce în prim-plan aceleași figuri politice care, în opinia sa, se fac responsabile pentru discursuri învechite și pentru rețete care au eșuat în trecut. „Dacă acesta este «Noul PSD», dar tot cu Adrian Câciu și Marius Budăi în prim-plan – aceleași figuri reșapate și gălăgioase – atunci nu e de mirare că spațiul public e sufocat de aceleași teorii vechi, care ne-au dus și în trecut pe drumuri greșite”, a adăugat deputatul PNL.

Bogdan consideră că în PSD există și oameni mai bine pregătiți și mai corecți față de partenerii politici, dar aceștia rămân în umbră, eclipsați de stilul agresiv al celor doi. „Sunt convins că PSD are și oameni mai pregătiți și mai corecți față de partenerii politici sau sociali. Din păcate, tupeul ține loc de ierarhie și tot cei mai slabi ajung să dicteze tonul. Nu cred că asta arată că votul oamenilor a fost cu adevărat înțeles”, a mai transmis liberalul.