Ivan, despre scandalul schemei din Energie: Nişte companii, cu 5 angajaţi şi 2 laptopuri, fac profituri de zeci de milioane de euro

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Sursa foto: Facebook/ Bogdan Ivan

Ministrul Energiei a reacţionat, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, după percheziţiile de joi la unul dintre cele mai mari grupuri de firme din energie de pe piaţa românească. Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru infracţiunile de înşelăciune şi spălare a banilor în cadrul unor tranzacţii cu energie electrică. "Nu mai merge aşa! Românii plătesc cea mai scumpă energie raportat la venituri din UE", a spus Bogdan Ivan.

Percheziţiile procurorilor au vizat, în primul rând, trei companii care aparţin aceluiaşi grup. Acestea ar fi vândut succesiv cantităţi uriaşe de energie, de ordinul miilor de Megawaţi între ele, după cum urmează:

Firma numărul 1 vinde către firma 2 energie cu un preţ de 460 de lei pe MWh. La rândul ei, firma numărul 2 vinde aceeaşi energie mai departe către o altă companie din grup notată aici cu firma numărul 4 cu preţuri între 800 şi 3.500 de lei pe MWh, adică la la tarife şi de 7 ori mai mari decât preţul de achiziţie.

Acum, această companie revinde energia către firma numărul 1, adică cea de la care a pornit toată schema cu preţuri ce ajung şi la 3.579 de lei pe MWh. Acum, aceste companii au la rândul lor clienţi industriali şi casnici, deci au putut intra în mecanismul statului privind subvenţiile.

Reacţia lui Bogdan Ivan

"În momentul de faţă, nu pot să spun decât că aştept rezultatele anchetei, dar vreau să fie un lucru foarte clar: Nu mai merge aşa! Am trimis în CSAT un memoriu foarte clar în care am informat şi preşedintele României, şi premierul, şi instituţiile competente legate de riscurile pe care le avem ca şi ţară din punct de vedere al securităţii energetice.

Am venit cu un set de propuneri prin care să actualizăm legislaţia pentru ca astfel de practici să nu mai poată să aibă loc. În care unii, nişte companii, care sunt legitime până la proba contrarie, cu 5 angajaţi şi două laptopuri, care nu produc un Megawatt de energie să facă profituri de zeci de milioane de euro anual, de pe urma unor chichiţe.

Problema mea, ca ministru al Energiei, este că românii plătesc cea mai scumpă energie raportat la venituri din toată Uniunea Europeană. Cum am ajuns aici? Disfuncţionalităţi în piaţă, care au permis ca astfel de mecanisme să funcţioneze, să crească artificial preţul plătit de consumatorii finali.

Acea schemă de compensare/plafonare care a ţinut preţurile jos pentru consumatorul final a presupus un cost final de 30 de miliarde de lei în aceşti ani de zile, plătiţi tot din bugetul de stat. Diferenţa dintre 68 de bani, cât era pe factură, şi 1,4 lei, 1,5 lei, 2 lei ... preţul energiei era suportat din acest fond, să nu credem că cineva a făcut o acţiune de caritate, toţi am plătit", a afirmat ministrul Bogdan Ivan pentru Antena 3 CNN.

Acuzaţiile procurorilor

Procurorii susţin că, odată cu creşterea artificială a preţului, proporţional au crescut şi sumele pe care aceste firme le-au cerut de la stat sub formă de decont pentru subvenţii. aşa se face că una dintre companii solicită pentru perioada mai-august 2022, 225 de milioane de lei de la stat, iar cealaltă, pentru aceeaşi perioadă cere 295 de milioane de lei.

Diferenţa de la preţul iniţial până la cel final, respectiv deconturile solicitate în baza tarifelor umflate ar reprezenta 104 milioane de lei, sumă pe care anchetatorii o încadrează acum drept prejudiciu adus statului.

Există şi o comunicare din partea grupului de firme care au făcut astăzi obiectul percheziţiilor, iar reprezentanţii legali ne transmit aşa, iată:

"Tranzacțiile la care fac referire materialele de presă au fost analizate în detaliu de către ANRE pe o perioadă de aproape un an, concluzia autorității fiind aceea că nu se reține nicio culpă sau neregularitate în sarcina societăților noastre".