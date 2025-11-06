Cum a fost păcălit statul să plătească subvenții uriașe pentru energie electrică. Anchetă privind schema de majorare a prețurilor

3 minute de citit Publicat la 09:35 06 Noi 2025 Modificat la 09:35 06 Noi 2025

Cum a fost păcălit statul să plătească subvenții uriașe pentru energie electrică. FOTO: Getty Images

Procurorii Parchetului General au descoperit o amplă schemă de manipulare a pieței energiei electrice, prin care mai multe firme din același grup ar fi tranzacționat artificial energie între ele pentru a umfla prețurile de achiziție și a obține de la stat, în mod necuvenit, zeci de milioane de lei prin mecanismul de compensare instituit de OUG 27/2022. Ancheta vizează fapte de înșelăciune și spălare a banilor. Joi dimineață au avut loc percheziții la sediile și domiciliile persoanelor implicate din București.

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție- Secția de urmărire penală, împreună cu ofițerii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Române, au efectuat astăzi, 6 noiembrie 2025, opt percheziții domiciliare pe raza municipiului București. Acțiunile au avut loc la sediile a patru societăți comerciale din domeniul furnizării energiei electrice, precum și la locuințele persoanelor implicate, în cadrul „Operațiunii Jupiter 4”.

Potrivit comunicatului transmis de Parchetul General, ancheta vizează infracțiunile de „înșelăciune cu consecințe deosebit de grave” și „spălare a banilor”, iar scopul perchezițiilor este strângerea de probe privind activitățile ilegale derulate de societățile din cadrul unui grup comercial denumit „X”.

Procurorii au indicii că, în perioada aprilie - august 2022, societățile X.E. S.A., E.M. S.R.L., S. S.R.L. și L.E. S.R.L. au efectuat o serie de operațiuni coordonate pe piața energiei electrice, cu scopul de a obține profituri substanțiale prin creșterea artificială a prețului mediu de achiziție. Obiectivul ar fi fost maximizarea sumelor compensate de la bugetul de stat prin mecanismul instituit de O.U.G. nr. 27/2022 privind sprijinirea consumatorilor în contextul crizei energetice.

Procurorii au aflat că, pentru lunile mai-august 2022, E.M. S.R.L. a solicitat decontări de 225,5 milioane lei, iar S. S.R.L. de 295,3 milioane lei, sume semnificativ mai mari decât cele care ar fi rezultat din costurile reale.

Schema de majorare a prețurilor

Din datele obținute de anchetatori reiese că firmele implicate ar fi tranzacționat energia între ele la prețuri crescute, pentru a umfla artificial costul mediu de achiziție raportat autorităților.

Procurorii au probe care arată că E.M. S.R.L. și S. S.R.L. cumpărau energie de pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU), o revindeau către alte firme din grup – X.E. S.A. și L.E. S.R.L. – la tarife succesiv mai mari, iar apoi o răscumpărau la prețuri mult peste cele de piață.

Spre exemplu, în luna mai 2022, E.M. S.R.L. a vândut energie către X.E. S.A. cu 439,68 lei/MWh, care a revândut-o către L.E. S.R.L. cu 999,44 lei/MWh. Ulterior, L.E. S.R.L. a revândut aceleași cantități către E.M. S.R.L. la 1.181,29 lei/MWh, ceea ce a generat profituri artificiale și un preț mediu de achiziție umflat în documentele de decontare.

Creștere artificială a portofoliului de clienți

Anchetatorii mai arată că grupul ar fi transferat aproape 2.000 de locuri de consum de la una dintre firme (X.E. S.A.) către E.M. S.R.L. și S. S.R.L., pentru a justifica achiziționarea unor volume mai mari de energie. Această migrare ar fi permis solicitarea unor sume compensate mai ridicate de la bugetul de stat.

Cantitățile raportate și prețurile medii de achiziție ar fi crescut spectaculos în doar câteva luni. De exemplu, E.M. S.R.L. ar fi cumpărat 2.560 MWh în mai și 62.656 MWh în august 2022, la un preț mediu care a urcat de la 975,33 lei/MWh la 2.479,68 lei/MWh. Creșteri similare au fost observate și în cazul S. S.R.L., care ar fi raportat prețuri aproape identice.

Profituri pe seama bugetului de stat

Potrivit probelor, energia ar fi circulat în interiorul grupului la prețuri fictive, permițând companiilor să solicite decontări exagerate din fonduri publice. Procurorii consideră că această strategie, bazată pe coordonare între firme, creșterea artificială a portofoliului de clienți și exploatarea lacunelor din O.U.G. 27/2022, a dus la pierderi semnificative pentru bugetul de stat.

Totodată, procurorii notează că operațiunile respective nu respectau prevederile Legii energiei nr. 123/2012, care obligă furnizorii să acopere cel puțin 50% din necesarul de consum prin producție proprie sau contracte la termen, nu prin achiziții de pe piețele spot.

În urmă cu două zile, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis că românii plătesc "unul dintre cele mai mari preţuri din Europa şi poate chiar din lume" la electricitate, apoi s-a mirat: "Cum Dumnezeu am ajuns aici şi ce putem face ca să scădem aceste preţuri?". El a precizat că a ridicat problemele din domeniul energiei în CSAT.