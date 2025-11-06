Percheziții la un mare distribuitor de energie. Ancheta vizează manipularea pieței pentru obținerea de subvenții uriașe de la stat

O operațiune fulger a poliției are loc, joi dimineață, la unul dintre cei mai mari distribuitori de energie din România. Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație împreună cu polițiștii Direcția de Investigare a Criminalității Economice din IGPR fac percheziții la sediile a patru firme din București și la locuințele patronilor companiilor, într-un dosar penal în care se fac cercetări legat de modul cum a fost manipulată piața energiei din România pentru obținerea ilegală de subvenții de la statul român.

Polițiștii și jandarmii au descins în opt locații din București, la sediul Tinmar Energy și a altor trei firme din București și și la locuințele patronilor companiilor într-un dosar penal în care se fac cercetări legat de modul cum a fost manipulată piața energiei din România pentru obținerea ilegală de subvenții de la statul român.

Acuzațiile sunt înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor.

Surse au declarat pentru Antena 3 CNN că perchezițiile au ca scop adunarea de probe legat de modul în care a fost manipulată piața de energie pentru obținerea de subvenții mari de la stat.

Astfel, procurorii acuză faptul că în perioada aprilie – august 2022, societățile din grupul Tinmar ar fi desfășurat o serie de operațiuni pe piața energiei electrice care au generat profituri semnificative printr-un mecanism coordonat între societățile din cadrul grupului. Obiectivul principal al acestor operațiuni a fost maximizarea sumelor compensate de la bugetul de stat. Pentru a beneficia la maximum de acest mecanism, societățile au căutat să crească artificial prețul mediu de achiziție pe care îl raportau autorităților.

Astfel, energia era vândută între firmele din grupul Tinmar, ajungându-se ca firma care inițial a vândut să recumpere megawatul la prețuri și cu 778% mai mari.

Sursele au precizat că procurorii anchetează și modul în care s-au făcut transferuri ale clienților între firmele din acest grup. Astfel, societățile din grup au crescut rapid portofoliul de clienți, preluând consumatori de la firma mamă și raportând un număr mai mare de locuri de consum. Migrarea clienților a fost strâns legată de mecanismul de compensare: cu cât erau mai mulți clienți și cu cât era mai mare prețul mediu de achiziție, cu atât suma compensată era mai mare.

Operațiunile desfășurate nu respectau nici prevederile din Legea energiei nr. 123/2012, care obliga furnizorii să acopere cel puțin 50% din necesarul portofoliului prin producție proprie sau contracte la termen, și nu de pe piețe spot.

Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat în acest moment la peste 104 milioane lei.

În urmă cu două zile, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis că românii plătesc "unul dintre cele mai mari preţuri din Europa şi poate chiar din lume" la electricitate, apoi s-a mirat: "Cum Dumnezeu am ajuns aici şi ce putem face ca să scădem aceste preţuri?".

El a precizat că a ridicat problemele din domeniul energiei în CSAT.