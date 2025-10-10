Kelemen, după congresul UDMR: "Vrem să contribuim cu experiența noastră la rezolvarea problemelor importante"

Kelemen, după congresul UDMR: "Vrem să contribuim la rezolvarea problemelor, astfel încât povara să fie distribuită în mod proporțional". Foto: Agerpres

Președintele UDMR a declarat, vineri, după încheierea congresului formațiunii sale, că UDMR vrea să contribuie cu experiența sa la rezolvarea problemelor pe care societatea românească le are.

"Am terminat lucările congresului (...), am adoptat un document strategic, nefiind un congres cu miză personală, că n-am avut alegeri. Intenția noastră a fost să avem un document strategic care arată realitatea din societatea românească și din comunitatea maghiară și să spunem ce vrem să facem și ce trebuie să facem în următoarea perioadă, ca să depășim această criză bugetară, pe de o parte, și să nu creăm o criză economică, fiindcă o criză bugetară poate fi gestionată, o criză economică e mai greu de gestionat în acest moment.

De aceea, noi vrem să contribuim cu experiența noastră prin responsabilitățile pe care noi le-am asumat în guvern la rezolvarea tuturor problemelor care în acest moment sunt importante, în așa fel încât guvernarea să fie mai dreaptă, mai justă și povara să fie distribuită în mod proporțional și egal, nu să fie pusă doar într-o parte sau doar pe cetățeni", a spus Kelemen Hunor, conform Agerpres.

El a mai spus că l-a numit pe Antal Arpad, primarul municipiului Sfântu Gheorghe, în funcția de director strategic al UDMR. Acesta va contribui la elaborarea și comunicarea obiectivelor pe termen mediu și lung ale Uniunii, coordonând activitatea politică, de dezvoltare organizațională și de consolidare a comunității.

La Jucu Herghelie a avut loc, vineri, al 17-lea congres al UDMR, la care au participat premierul României, Ilie Bolojan, și premierul Ungariei, Orban Viktor, alături de alte aproximativ 1.000 de persoane prezente.

Viktor Orban a cântat la Cluj „Nu plecăm de aici”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a mers la Cluj-Napoca, unde a fost invitat la congresul UDMR, de vineri. Este a doua vizită a lui Viktor Orban în România în ultimele trei luni.

Premierul Ungariei a fost surprins în timp ce petrecea cu un pahar în mână și cânta un cântec maghiar, alături de câțiva apropiați. Versurile piesei populare maghiare cântate de Orban înseamnă ”Noi nu plecăm de aici”. Imaginile au fost postate pe pagina de Facebook a premierului ungar.

Ungaria este interesată de succesul economiei României, a declarat premierul ungar Viktor Orban într-un interviu acordat vineri postului public de radio Kossuth, difuzat de la Cluj-Napoca, informează agenţia de presă ungară MTI, citată de Agerpres.

Potrivit premierului ungar, România este angajată într-o luptă serioasă pentru a-şi restabili echilibrul economic şi financiar, "ceea ce reprezintă o provocare dureroasă şi semnificativă".

Orban a remarcat că România este un partener comercial cheie pentru Ungaria.

"Cu cât românii au mai mulţi bani, cu atât comerţul româno-ungar funcţionează mai bine", a apreciat el.