Viktor Orban a dat petrecere la Cluj-Napoca și a cântat "Nu plecăm de aici", înainte de congresul UDMR unde era așteptat și Nicușor Dan

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a sosit, joi seară, la Cluj-Napoca. El s-a cazat la Hotelul Vibre, iar seara a ieșit cu o parte a staff-ului său să ia cina la Rhedey Cafe din Piața Unirii din Cluj-Napoca.
Premierul Ungariei a fost surprins în timp ce petrecea cu un pahar în mână și cânta un cântec maghiar, alături de câțiva apropiați. Versurile piesei populare maghiare cântate de Orban înseamnă ”Noi nu plecăm de aici”. Imaginile au fost postate pe pagina de Facebook a premierului ungar.
”Bine ați venit la Rhédey, domnule prim-ministru! Vă așteptăm cu drag și altă dată!”, a transmis conducerea localului din centrul Clujului.
Orban a sărbătorit câștigarea Premiului Nobel pentru Literatură de către Krasznahorkai László.
"Dimineața a sosit la Cluj-Napoca. Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) împlinește 35 de ani. Astăzi are loc un congres festiv la Jucu.
Dar o sărbătoare am avut deja. Premiul Nobel. Un lucru uriaș. Al treilea în trei ani. Putem fi cu toții mândri, de această dată, de Krasznahorkai László!
Citesc că în multe privințe nu suntem de acord. Dar poate totuși într-una da: vrem să aducem glorie Ungariei. Iar el a făcut asta ieri. Felicitări!", a scris Orban pe Facebook.
Președintele României, Nicușor Dan și premierul Ungariei, Viktor Orban, sunt invitați la congresul UDMR, care are loc vineri, la Cluj-Napoca.
Este a doua vizită a lui Viktor Orban în România în ultimele trei luni, după ce acesta a fost prezent la Tușnad, unde a avut un discurs în fața comunității maghiare de acolo.
Orban ar urma să aibă o întrevedere și cu Ilie Bolojan. Toți liderii Coaliției vor fi prezenți la congresul UDMR, în condițiile în care, în ultima vreme este multă tensiune în coaliția de guvernare, iar UDMR chiar a amenințat că ar putea rupe Coaliția dacă nu vor mai fi în viitorul Parlament și se merge pe diminuarea numărului de parlamentari.
Președintele USR, Dominic Fritz, nu va fi prezent la congresul UDMR pentru că este plecat din țară.
Congresul UDMR este organizat pentru a stabili noile linii de comunicare și strategia politică pentru perioada următoare a celor din UDMR. Vor fi discuții inclusiv legate de autoritățile locale, pentru că la congresul UDMR vor fi și primarii formațiunii politice.