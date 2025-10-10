Viktor Orban a dat petrecere la Cluj-Napoca și a cântat "Nu plecăm de aici", înainte de congresul UDMR unde era așteptat și Nicușor Dan

Publicat acum 28 minute

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a sosit, joi seară, la Cluj-Napoca. El s-a cazat la Hotelul Vibre, iar seara a ieșit cu o parte a staff-ului său să ia cina la Rhedey Cafe din Piața Unirii din Cluj-Napoca.

Premierul Ungariei a fost surprins în timp ce petrecea cu un pahar în mână și cânta un cântec maghiar, alături de câțiva apropiați. Versurile piesei populare maghiare cântate de Orban înseamnă ”Noi nu plecăm de aici”. Imaginile au fost postate pe pagina de Facebook a premierului ungar.

”Bine ați venit la Rhédey, domnule prim-ministru! Vă așteptăm cu drag și altă dată!”, a transmis conducerea localului din centrul Clujului.

Orban a sărbătorit câștigarea Premiului Nobel pentru Literatură de către Krasznahorkai László.

"Dimineața a sosit la Cluj-Napoca. Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) împlinește 35 de ani. Astăzi are loc un congres festiv la Jucu.

Dar o sărbătoare am avut deja. Premiul Nobel. Un lucru uriaș. Al treilea în trei ani. Putem fi cu toții mândri, de această dată, de Krasznahorkai László!

Citesc că în multe privințe nu suntem de acord. Dar poate totuși într-una da: vrem să aducem glorie Ungariei. Iar el a făcut asta ieri. Felicitări!", a scris Orban pe Facebook.