Kelemen Hunor, despre discuțiile din Coaliție pe tăierile din administrație: "Lumea a fost zen"

1 minut de citit Publicat la 19:40 05 Noi 2025 Modificat la 19:40 05 Noi 2025

Kelemen Hunor: Ministrul Dezvoltării va prezenta în Guvern un proiect care prevede o tăiere de 10% a posturilor ocupate efectiv FOTO: Hepta

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, la Sfântu Gheorghe, că proiectul privind reforma administraţiei locale şi centrale va fi prezentat săptămâna viitoare şi va intra în prima lectură în şedinţa de Guvern, după care va parcurge circuitul de avizare, conform Agerpres.

Acesta a menţionat că proiectul prevede, printre altele, reducerea cu 10% a posturilor efectiv ocupate în administraţia locală şi reducerea cu 10% a anvelopei bugetare pentru fiecare minister, cu termen până în martie.

"Ieri, în coaliţie toată lumea a fost zen, a fost pace. Şi niciodată n-am avut impresia, ieri, că nu putem depăşi acea fază de neînţelegere, mai ales pe administraţia locală şi centrală. A rămas că Cseke Attila, săptămâna viitoare, prezintă ultima formă şi intră în prima lectură în şedinţa de Guvern şi după aceea pe circuitul de avizare.

Are două componente: 10% din posturile efectiv ocupate în administraţia locală, cu o frână de 20%, deci să nu fie mai mare reducerea decât 20% şi, bineînţeles, asta înseamnă că trebuie modificate plafoanele în Legea 63 din 2010 ca să poţi să pregăteşti Legea bugetului.

Că dacă pregăteşti Legea bugetului pe prevederile actuale din Legea 63 înseamnă că nu reduci cheltuielile, că fiecare, după aceea, e obligat să facă bugetul pe prevederile din (legea, n.r.) 63. Şi la administraţia centrală, anvelopa se reduce cu 10% şi există un termen, dacă nu mă înşel până în martie, pentru fiecare ministru, fiindcă acolo fiecare trebuie să vină, nu există plafon general într-o singură lege, fiecare trebuie să vină cu HG (...)

A rămas ca fiecare să se mai uite o dată pe textul final şi urmează o prezentare inclusiv în şedinţa de Guvern şi circuitul de avizare", a declarat Kelemen Hunor pentru Agerpres.

Liderii Coaliției au decis, marți, procentele de concedieri din administrația locală și centrală. Astfel, în administrația locală se vor elimina 10% din posturile efectiv ocupate, dar nu toate primăriile vor fi obligate să facă concedieri. În cazul prefecturilor, vor fi eliminate 20% din posturi.

Surse din conducerea Coaliției au declarat, pentru Antena3.ro, că în cazul primăriilor, ”există peste 700 care nu trebuie să facă concedieri”, pentru că ”nu au exagerat cu angajările”.