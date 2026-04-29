Kelemen Hunor, despre refacerea coaliției de guvernare fără Ilie Bolojan: "Se poate, dar nu va fi ușor"

Kelemen Hunor a mai spus că actuala criză politică s-a transformat treptat într-o criză guvernamentală. Foto: Agerpres

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri că este posibilă refacerea actualei coaliții de guvernare proeuropene, fără Ilie Bolojan, dacă moțiunea de cenzură va trece săptămâna viitoare. El a avertizat însă că acest lucru nu va fi ușor, având în vedere declarațiile dure făcute de liderii politici:

“Se poate, da, dar nu va fi ușor. Au fost afirmații dure și trebuie să se așeze la masă”, a spus Kelemen Hunor jurnaliștilor, la Parlament.

Întrebat care e diferența dintre un guvern dat jos cu voturile de la AUR și un guvern pus cu voturile de la AUR, Kelemen Hunor a precizat că “e o diferență mare”.

"Când dai jos un guvern, atunci trebuie să propui și o alternativă, de exemplu. La această moțiune lipsesc multe chestiuni importante. Lipsește, așa cum în Germania e obligatoriu, la noi nu e obligatoriu, când dai jos un guvern ar trebui cu aceeași majoritate să propui un alt premier. Lipsește această chestiune. Pe de altă parte, când trebuie să investești un guvern e o altă problemă și o altă logică față de atunci când dai jos un guvern. Mai ales când vorbim despre un guvern minoritar, pentru că asta era discuția. Noi am spus că din punctul nostru de vedere nu e ok”.

Kelemen Hunor a mai spus că actuala criză politică s-a transformat treptat într-o criză guvernamentală. Întrebat dacă există posibilitatea să existe alte caolizări AUR-PSD pentru a da jos și alte guverne, Kelemen Hunor a precizat: “Orice este posibil”.

Moțiunea de cenzură a fost depusă, marţi, în Parlament, anunţul fiind făcut de George Simion, fără reprezentanţii PSD. Miercuri, textul va fi citit în plenul Parlamentului, iar votul va avea loc marţi, la ora 11.