Kelemen Hunor și Tanczos Barna îl felicită pe Peter Magyar pentru victorie. Liderii UDMR l-au susținut pe Orban la alegeri

Kelemen Hunor l-a susținut pe Viktor Orban la alegerile parlamentare din aprilie. Foto: Facebook/Kelemen Hunor

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, și fostul ministru de Finanțe, Taczos Barna, au felicitat Partidul Tisza şi pe Peter Magyar pentru victoria în alegerile de duminică. Cei doi l-au susținut pe Viktor Orban la aceste alegeri.

„Participarea la alegerile din Ungaria a fost la un nivel record. Maghiarii, atât din interiorul ţării, cât şi din afara graniţelor, şi-au exercitat dreptul de vot în număr mare. Felicit Partidul Tisza şi pe Magyar Péter pentru victorie!”, a scris, duminică noapte, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, pe pagina sa de Facebook.

Și fostul ministru al finanțelor Tanczos Barna a postat pe Facebook un mesaj în care îl felicită pe liderul Tisza, admițând că s-a înșelat în privința rezultatului alegerilor.

”S-a încheiat o epocă, Ungaria sărbătorește. Ceea ce am văzut în acea noapte la Budapesta a fost adevărata atmosferă revoluționară, de schimbare de regim. Nu e un secret, nu mă așteptam la asta. M-am înșelat. Nu sunt singurul, dar nu am simțit, nu am văzut acea forță uriașă care a dus la victoria zdrobitoare a TISZA în Ungaria.

Am văzut mii de maghiari din Budapesta cufundați în extazul bucuriei, sute de mașini sărbătorind în acea seară, în timp ce eu m-am întors acasă pe jos, apoi cu un scuter, de la centrul de monitorizare a rezultatelor FIDESZ-KDNP. În special tineri, dar nu numai. De la autobuze la tramvaie, de la taxiuri la metrou, de la mașini de lux la cele de categorie medie. Peste tot fluturau steaguri, claxoane, sărbătoare, rime, muzică, petrecere, scenă și discurs de victorie pe malul Bem (am prins finalul, a trebuit să trec pe acolo ca să ajung înapoi la hotel).

Câteva gânduri scurte în liniștea dimineții:

• Felicitări Partidului TISZA și lui Péter Magyar.

• ⁠Așa cum mulți au prezis, soarele a răsărit și astăzi. Am intrat într-o nouă eră, care este practic opusul celei de până acum în aproape toate aspectele. Politicieni începători, în contrast cu cei cu experiență de zeci de ani, o abordare diametral opusă în ceea ce privește relațiile cu UE, alte valori. O nouă planificare.

• FIDESZ se află din nou în opoziție. A mai fost așa ceva, iar atunci eșecul a fost urmat de revenire și victorie, chiar dacă a fost nevoie de două mandate. Timpul va arăta (?) dacă acest eșec va fi urmat de o revenire. După cum cunosc echipa, nu vor renunța.

• În circumscripțiile electorale individuale, candidații TISZA au obținut un succes de 87%. În ansamblu, este o posibilitate de victorie cu două treimi, dar și o responsabilitate uriașă pentru noul guvern.

• Este inevitabilă regândirea relațiilor dintre maghiari, precum și construirea unei cooperări între noul guvern și maghiarii de dincolo de graniță. Astăzi, aceasta este o ecuație cu multe necunoscute, dar nu este de nerezolvat.

Felicit pe toți cei care simt că ieri au obținut o victorie.

Îi încurajez pe toți cunoscuții și prietenii mei care simt dezamăgire și deziluzie să țină capul sus! 3,1 milioane de maghiari au decis să schimbe direcția, 2,5 milioane ar fi continuat cu guvernul anterior. Asta e democrația. Și astăzi a răsărit soarele. Și mâine vom avea parte de o frumoasă zi de primăvară.”, a scris pe Facebook Tanczos Barna.

Premierul Viktor Orbán şi-a recunoscut, duminică seară, înfrângerea în faţa susţinătorilor săi. După 16 ani de când se află neîntrerupt la putere, timp în care a exasperat Europa, Viktor Orban se pregăteşte acum să fie liderul opoziţiei. El a ţinut un discurs în care a spus că rezultatul alegerilor este „clar”, recunoscându-şi înfrângerea. El a confirmat că l-a felicitat pe adversar şi a recunoscut că rezultatul este dureros pentru Fidesz. Orban a mai spus că partidul său va servi Ungaria din opoziţie. El a afirmat că, în cei peste 30 de ani de când se află în fruntea partidului Fidesz, „a trăit ani grei şi uşori, frumoşi şi trişti”, dar a insistat că „niciodată, niciodată, niciodată nu va renunţa”.