Klaus Iohannis, atacat dur după ultimul atac la PSD: "Pare că nu mai aveți contact cu realitatea"

„După șase luni de zile de când este la putere am auzit aceeași placă obosită că PSD este de vină și asta pentru că atât Guvernul PNL, cât și președintele Iohannis nu sunt în stare să vină cu un program economic clar care să scoată România din criză. În loc de un plan care să ajute românii care nu mai au bani pentru că au stat acasă, am auzit aceleași amenințări cu starea de urgență. În loc de facilități fiscale sau credite pentru firmele românești, am auzit noi amenzi, interdicții și restricții pe care ni le aplică . Cu alte cuvinte, am ajuns să fim conduși de un om cu porniri dictatoriale”, a spus președintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, după declarațiile președintelui Klaus Iohannis.

Acesta i-a transmis președintelui că „nu-am săturat să ne tot certați, domnului Iohannis și să nu fiți în stare să veniți cu soluții”.

Cazanciuc a afirmat că în ultimele două luni Guvernul nu a făcut nimic concret pentru a reporni economia României.

„De două luni de zile auzim de la Cotroceni și de la guvernul PNL , , , . Ne-am săturat de sfaturi și promisiuni. Vrem să vedem un plan de redresare a economiei românești”, a spus Cazanciuc.

Considerând că Iohannis ia apărarea PNL și a Guvernului Orban de fiecare dată când are apariții publice de la Palatul Cotroceni, Cazanciuc i-a transmis președintelui că ar trebui să meargă la Guvern, pentru că aparițiile sale „nu sunt ale președintelui României”.

„Cred că a venit momentul să nu mai aveți apariții publice de la Cotroceni, pentru că pozițiile dumneavoastră nu sunt ale președintelui României. Trebuie să vă duceți la guvern sau la PNL pentru că vă purtați ca un premier și președinte de PNL. Dacă Orban vă este inutil, de ce nu îl trimiteți la plimbare?”, a mai spus social-democratul.

Despre moțiunea de cenzură, Cazanciuc a atras atenția că aceasta nu va fi depusă în timp ce în România se manifestă epidemia COVID-19.

„Ați spus că PSD vrea să depună moțiune de cenzură. Președintele PSD a spus că vom depune moțiune după ce pandemia va trece. PSD trebuie să depună o moțiune de cenzură împotriva pentru că acest guvern este incompetent, nu are niciun plan economic și face achiziții netransparente. Este datoria noastră să oprim prostiile pe care le faceți și jaful din banii publici”, a mai spus Robert Cazanciuc.

Acesta i-a atras atenția lui Iohannis că în vamă stau mii de români la coadă fără apă, fără mâncare, în soare, zeci de ore, că în țară sunt peste un milion de oameni care nu au locuri de muncă și peste o jumătate de milion de firme românești în pragul falimentului, în vreme ce alte zeci de mii de muncitori români sunt la muncă în străinătate „în pragul disperării și batjocoriți”, pentru care președintele „nu face nimic”. În acest context, Cazanciuc l-a atacat grav pe președinte, spunând: „Domnule Iohannis, pare că nu mai aveți contact cu realitatea”.

Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, că moțiunea de cenzură anunțată de președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, pentru dărâmarea Guvernului Orban este „o dovadă de maximă iresponsabilitate” și spune că s-ar putea activa din nou starea de urgență.