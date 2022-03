Klaus Iohannis: ”Discuție foarte bună cu cancelarul Olaf Scholz!”

Discuțiile au avut ca teme consolidarea relațiilor bilaterale, cu accent pe cooperarea economică și energetică, precum și aderarea țării noastre la Schengen.

Președintele Klaus Iohannis și Cancelarul Olaf Scholz au vorbit, de asemenea, despre coordonarea privind situația de securitate și sprijinul pentru refugiații ucraineni, transmite Administrația Prezidențială a României.

„Discuție foarte bună cu cancelarul Olaf Scholz privind consolidarea în continuare a relațiilor noastre bilaterale cu accent pe cooperarea economică și energetică, precum și aderarea României la Schengen. Continuăm coordonarea privind situația de securitate și modalitățile de a ajuta refugiații”, a scris Klaus Iohannis pe Twitter.

Very good discussion with ?? Chancellor @OlafScholz on further enhancing our bilateral relations with a focus on economic & energy cooperation, as well as on ?? Romania's accession to the Schengen. We continue the coordination on security situation & on ways to help ?? refugees. pic.twitter.com/s9EuRIJpiR