Klaus Iohannis, mesaj din Cluj-Napoca: „României i-ar fi fost mult mai bine fără PSD. Aştept să treacă moţiunea”

Sursă foto: presidency.ro

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, că României i-ar fi fost mult mai bine fără PSD, partid care a ţinut ţara în loc şi a inhibat dezvoltarea, şeful statului precizând că abia aşteaptă să treacă moţiunea de cenzură.



„Pot să vă spun că oamenii aşteaptă de la noi să rezolvăm problemele României şi acest lucru nu este simplu. Haideţi să vedem un pic cum am ajuns aici şi de fapt unde stăm întotdeauna. Este bine sau cum se spune la noi - omului îi şade bine să înceapă să îşi facă un plan şi începutul planului este o analiză cum stăm. Stăm prost, foarte prost”, a afirmat Klaus Iohannis, la Cluj-Napoca, unde a participat la Adunarea Regională a organizaţiilor PNL Nord-Vest.



El a spus că mulţi au votat PSD în decembrie 2016 pentru că au crezut "minciunile" acestui partid, dar ulterior "au început să curgă atacuri" la justiţie, la mediul privat, la economia reală a României.



„Am ajuns foarte prost, ba mai mult, şi-au dat singuri jos guvernul, pesediştii şi-au dat singuri jos guvernul sau, cum se spune la meci, şi-au dat cu stângul în dreptul. Dar prin asta, din păcate, calitatea guvernării nu s-a îmbunătăţit. Ba a mers din rău în mai rău. Am ajuns acum să avem un guvern care reuşeşte contraperformanţă după contraperformanţă. Am definit acest guvern deja de anul trecut: un guvern eşuat, dar aceste eşecuri ne dor, acest eşecuri ale pesediştilor ne dor fiindcă se repercutează asupra vieţii noastre", a mai spus Iohannis, subliniind că "României i-ar fi fost mult mai bine fără PSD”, care a ţinut România în loc.