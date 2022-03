Klaus Iohannis: România sprijină "pe deplin" integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană

"România sprijină pe deplin integrarea Ucrainei, precum și a Republicii Moldova și a Georgiei, în Uniunea Europeană.

Locul acestor parteneri ai UE este în cadrul familiei europene, iar România va face tot posibilul pentru ca acest lucru să devină realitate", a spus preşedintele Klaus Iohannis, marţi, într-un mesaj transmis pe Twitter.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat, luni seară, documentul prin care solicită oficial admiterea Ucrainei în Uniunea Europeană, dar liderii de la Bruxelles i-au semnalat că procedurile de aderare nu se finalizează în scurt timp.

"Un moment istoric. Cererea pentru aderarea la Uniunea Europeană, semnată de preşedintele Ucrainei la Kiev, pe 28 februarie 2022", a declarat Serhii Nikiforov, purtătorul de cuvânt al Preşedinţiei Ucrainei, citat de agenţia Ukrinform.

Preşedintele Volodimir Zelenski a cerut luni admiterea "imediată" a Ucrainei în Uniunea Europeană.

"Obiectivul nostru este să fim împreună cu europenii şi, cel mai important, să avem o poziţie egală. Sunt sigur că este corect, sunt sigur că este posibil", a afirmat Zelenski.

Romania?? fully supports the integration of Ukraine??, as well as of the Republic of Moldova?? and Georgia??, with the European Union??. The place of these partners of the EU is within the European family, and Romania will do its best for this to become reality.