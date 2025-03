Lavinia Șandru, după respingerea candidaturii lui Călin Georgescu: Românii au nevoie de explicații și probe. Nu mâine, acum!

Lavinia Șandru, candidatul PUSL la alegerile prezidențiale, a reacționat, duminică, într-un mesaj video, la decizia BEC prin care a fost respinsă candidatura lui Călin Georgescu.

"De ce a fost respinsă candidatura lui Călin Georgescu? Românii au nevoie de explicații, de probe, de comunicare transparentă din partea autorităților.

Nu mâine-poimâine, acum! Fără adevăr și fără probe, nu mai există democrație în România. Distribuiți și spuneți împreună: Adevărul, acum!", a spus Lavinia Șandru.

BEC a analizat, duminică seara, candidaturile depuse de Nicușor Dan, Călin Georgescu şi alți doi candidați independenți.

Singura candidatură admisă, dintre cele examinate, a fost a lui Nicușor Dan.

Conform surselor Antena 3 CNN, BEC și-a bazat decizia în cazul lui Georgescu pe lipsa unei semnături de pe o anexă din dosarul de candidatură.

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi la 4.

După anunțul deciziei BEC, pe contul X Călin Georgescu OFFICIAL ACCOUNT a fost postat următorul mesaj, în limba engleză.

A direct blow to the heart of democracy worldwide! I have one message left! If democracy in Romania falls, the entire democratic world will fall! This is just the beginning. It’s that simple!



Europe is now a dictatorship, Romania is under tyranny!