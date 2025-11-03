Marius Lazurca, după prima participare la Coaliţia Voinței: România susține presiunea economică asupra Rusiei

1 minut de citit

Lazurca, după ce a devenit consilier şi pe Securitate Națională: "România susține pe deplin presiunea economică sporită asupra Rusiei". Sursa foto: X

Consilierul prezidențial pentru Securitate Națională, Marius Lazurca, a participat, luni, la videoconferința Consilierilor pentru Securitate Națională din cadrul Coaliției Voinţei. Într-un mesaj postat X, acesta a transmis că "salutăm eforturile președintelui Donald Trump în atingerea acestui obiectiv (n.r. - pacea în Ucraina) și rămânem pe deplin dedicați sprijinirii acestor acțiuni".

România susține pe deplin presiunea economică sporită asupra Rusiei pentru a realiza o pace semnificativă în Ucraina, începând cu un armistițiu.

Joined the National Security Advisors videoconference of the Coalition of the Willing today.

Cumul de funcţii pentru Lazurca la Administrația Prezidențială

Fostul ambasador Lazurca va cumula cele două poziții în cadrul Administrației Prezidențiale, cea de consilier pentru politică externă și consilier pentru securitate națională, devenind astfel cel mai important personaj din echipa Președintelui Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni.

„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul prin care îl numește pe domnul Marius-Gabriel Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională.

Astfel, Articolul unic al Decretului nr. 958/2025 pentru numirea în funcție a unui consilier prezidențial se modifică și va avea următorul cuprins: „Începând cu data de 1 noiembrie 2025, domnul Marius-Gabriel Lazurca se numește în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională.

Domnul Marius-Gabriel Lazurca va continua să conducă Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni din cadrul Administrației Prezidențiale”, transmite Administrația Prezidențială.

Departamentul Securităţii Naționale reprezintă structura specializată din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, destinată asigurării îndeplinirii de către Preşedintele României a atribuţiilor conferite de Constituţie în domeniile apărării ţării şi securităţii naţionale.