Legea care impune restricții înainte și după angajarea în funcții publice a fost adoptată în Senat. Ce li se interzice demnitarilor

Senatul a adoptat, luni, un proiect de lege care reglementează cadrul juridic al restricțiilor pre și post-angajare pentru persoanele care dețin funcții sau demnități publice, semnalează Agerpres.

Textul modifică și completează unele acte normative în domeniul integrității și a fost adoptat cu 77 de voturi pentru, unul contra și 36 de abțineri.

"Prezentele norme urmăresc consolidarea integrității și asigurarea unui climat de imparțialitate și transparență în relația dintre autoritățile și instituțiile publice și persoanele juridice de drept privat, prin instituirea de restricții pre și post-angajare (...)

Prin restricția pre-angajare se înțelege condiția impusă de lege persoanelor care dețin funcții sau demnități publice ca, pe o perioadă de 12 luni de la data numirii, alegerii sau angajării, să nu exercite activități de supraveghere sau control și să nu participe la încheierea de contracte, în numele sau pe seama autorității sau instituției publice, cu persoana juridică de drept privat la care a desfășurat o activitate profesională, cu titlu remunerat sau neremunerat, în ultimele 12 luni anterioare numirii, alegerii sau angajării", se menționează în proiect.

De asemenea, prin restricția post-angajare se înțelege interdicția impusă de lege acestor persoane ca, "pe o perioadă de 12 luni de la încheierea mandatului sau încetarea funcției (...) să exercite activități profesionale, cu titlu remunerat sau neremunerat, la o persoană juridică de drept privat care se suprapun sau interferează, din perspectiva atribuțiilor, cu lista activităților derulate în ultimele 12 luni în cadrul autorității sau instituției publice și (care) sunt de natură a afecta climatul de transparență și imparțialitate în relația dintre autoritățile și instituțiile publice și persoana juridică de drept privat".

Intervalul de 12 luni se numește perioadă de reflecție.

Cine sunt cei vizați de restricțiile pre și post-angajare

Aceste măsuri se aplică membrilor Guvernului, șefului Cancelariei Prim-Ministrului, secretarului general și secretarilor generali adjuncți ai Guvernului, secretarilor și subsecretarilor de stat, precum și asimilaților acestora din cadrul Guvernului, ministerelor și altor organe centrale de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor, consilierilor de stat din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, personalului încadrat cu contract de muncă la cabinetele demnitarilor, precum și consilierilor onorifici ai prim-ministrului sau ai miniștrilor.

Sub incidența prevederilor acestui proiect se mai află:

aleșii locali,

persoanele cu funcții de conducere și de control din cadrul unităților sistemului de învățământ de stat și sistemului de sănătate publică,

membri ai consiliilor de administrație, de conducere sau de supraveghere, precum și persoanele din conducerea regiilor autonome de interes național sau local, companiilor și societăților naționale sau societăților la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar sau semnificativ, direct sau indirect, inclusiv în filiale,

personalul instituțiilor și autorităților publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, care administrează sau implementează programe și proiecte finanțate din fonduri externe sau din fonduri bugetare.

Aceste prevederi și persoanelor implicate în procesul de evaluare, selecție sau aprobare de finanțare prin utilizarea fondurilor europene și a fondurilor publice naționale aferente acestora, personalul instituțiilor și autorităților publice, inclusiv personalului angajat cu contract individual de muncă și personalului angajat ca expert cooptat sau expert în afara organigramei, implicat în procesul de evaluare a ofertelor, inclusiv angajaților și foștilor angajați ai autorității contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire cu autoritatea contractantă, persoanelor cu funcții de conducere, supraveghere și control, funcționarilor publici sau personalului contractual din cadrul instituțiilor sau autorităților publice, implicate în eliberarea de autorizații, acreditări și licențe, cu excepția membrilor organului de conducere și a personalului Băncii Naționale a României.

Angajații din instituțiile de apărare, ordine publică și siguranță națională nu sunt vizați de noua lege

Alte persoane cărora li se aplică aceste prevederi sunt cele care asigură consultanță juridică și reprezentarea juridică în fața instanțelor judecătorești a autorității sau instituției publice în serviciul căreia se află, cele care realizează activități de audit public intern, consilierii prezidențiali și consilierii de stat din cadrul Administrației Prezidențiale.

Prevederile nu se aplică personalului din cadrul instituțiilor de apărare, ordine publică și siguranță națională.

Persoanele respective au obligația să depună, în 15 zile, o declarație pe propria răspundere prin care atestă că au luat cunoștință de prevederile referitoare la restricțiile pre și post-angajare care au legătură cu activitățile exercitate sau care vor fi exercitate în cadrul instituției sau autorității publice, iar autoritățile și instituțiile publice au obligația de a verifica depunerea acestei declarații.

Toate aceste categorii de persoane, cu excepția prim-ministrului, se vor abține de la activitățile de supraveghere, control și încheierea de contracte în condițiile prevăzute cu angajatorul anterior, persoană juridică de drept privat.

Senatul este prima cameră parlamentară sesizată cu acest proiect, iar Camera Deputaților este decizională.