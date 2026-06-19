Ludovic Orban îl acuză pe Nicușor Dan: „A desemnat un premier din PNL cu misiunea de a sparge PNL-ul”

Ludovic Orban a fost consilierul prezidențial al lui Nicușor Dan / sursă foto: Hepta

Președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban, a declarat vineri seara, la Antena 3 CNN, că președintele Nicușor Dan a a desemnat un candidat la funcția de prim-ministru din Partidul Național Liberal (PNL), fără să informeze și fără să ceară sprijinul liberalilor, pentru a-i da misiunea de a sparge PNL-ul”. Acesta a mai adăugat că o soluție pentru a ieși din criza politică este „mandat către PSD, iar dacă PSD nu are capacitatea să formeze o majoritate parlamentară, mandat către cealaltă parte a fostei coaliții”.

Ludovic Orban a mai adăugat că „ne aflăm într-o situație politică nouă”.

„În Partidul Național Liberal se petrece, din punctul meu de vedere, un proces perfect normal. Președintele României a desemnat un candidat la funcția de prim-ministru din Partidul Național Liberal, fără să informeze și fără să ceară sprijinul din partea Partidului Național Liberal.

Practic, a desemnat un candidat care i-a dat misiunea de a sparge Partidul Național Liberal și de a obține voturi de la parlamentarii Partidului Național Liberal, fără să aibă absolut niciun fel de decizie statutară, democratică, de susținere.

După decizia Biroului Politic care a hotărât că nu susține Guvernul Veștea, hotărâre care a fost luată democratic în forul statutar abilitat conform prevederilor Statutului, din cauza situației în care s-a ajuns, mi se pare perfect normal ca Biroul Politic să convoace Congresul partidului.

Congresul este cel care hotărăște direcția politică, strategia politică, conducerea partidului. Pentru că ne aflăm într-o situație politică nouă.

Coaliția de guvernare a depus o moțiune de cenzură și noua decizie strategică de a rupe orice fel de colaborare cu PSD, de a se așeza strict pe poziția de centru dreapta, caracteristică și naturală pentru Partidul Național Liberal. Adoptarea unei strategii de perspectivă de coagulare a forțelor, alături de Partidul Național Liberal din Partidul de Centru Dreapta are nevoie de o împrospătare, iar această aceste decizii trebuie luate în forul cel mai reprezentativ, care este Congresul”, a declarat Ludovic Orban.

Întrebat dacă PNL și PSD ar mai putea sta la aceeași masă, fostul consilier prezidențial a răspuns că:

„După cum joacă membrii Partidului Național Liberal, în special nucleul dur al acestui grup. Mă refer la doamna Gorghiu, la domnul Thuma, mi se pare că joacă la rupere și tot ce fac ei va conduce, fără îndoială, la o desprindere din partid pentru că lor pur și simplu nu le mai pasă.

Pe altă parte, într-un fel, sunt două viziuni complet diferite. Practic, acest grup a susținut o propunere a președintelui României, care este o propunere fără precedent în istoria post-revoluționară și în perioada interbelică.

În perioada interbelică există un singur precedent, Carol al II-lea, care l-a desemnat pe Tătărăscu împotriva deciziei conducerii Partidului Național Liberal în 1934, dacă țin minte. Deci, după moartea lui Duca.

Deci este fără precedent să desemnezi un candidat la funcția de prim-ministru fără acordul unui partid”, a mai adăugat acesta.

De asemenea, el a mai adăugat că una dintre soluții pentru a ieși din criza politică este ca PSD să-și asume mandatul de premier.

„Mandat către PSD, iar dacă PSD nu are capacitatea să formeze o majoritate parlamentară, mandat către cealaltă parte a fostei coaliții și anume un mandat către un guvern PNL, UDMR, iar dacă nu se reușește învestirea trebuie trasă la cea mai democratică soluție de rezolvare a unei crize politice, și anume alegerile anticipate. Asta înseamnă că revine puterea la popor”, a mai spus acesta.

Acesta a mai afirmat că viitorul executiv are nevoie de mult mai multe voturi decât cele pe care le-ar avea în prezent pentru a trece de Parlament.

„Am făcut o evaluare și credeți-mă că am experiență în evaluări și nu mi-am permis să fac publică această.

Calculul meu este că au nevoie să disloce prin dezertări minim 44 de parlamentari din cadrul formațiunilor care au hotărât în forurile statutare că nu susțin învestirea Guvernului Veștea.

Nu au decât 16 în momentul de față, cei 16 parlamentari care acționează concertat, de multe ori absurd și fără niciun fel de legătură cu ceea ce înseamnă democrația din România. Deci fără minim 25 de voturi din partea parlamentarilor AUR, acest guvern nu poate fi învestit, iar condiția pe care o pune AUR este bine cunoscută că ia o singură temă: demiterea președintelui Nicușor Dan. Ori mă îndoiesc că PSD, care e singurul partid care sprijină învestirea Guvernului Veștea și rebelii din PNL, ar fi dispuși să se întoarcă împotriva celor care i-au acordat încrederea”, a încheiat Ludovic Orban.