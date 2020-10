Ludovic Orban: „Obiectivul nostru nu este un lockdown. Putem opri creșterea numărului de cazuri în 7-10 zile”

„Primul obiectiv este să oprim creșterea numărului de cazuri.Ieri am avut ședința de Guvern și am introdus noi măsuri. În analizele făcute, pe primul loc sunt evenimentele private. Am vorbit și de transportul public și am introdus obligativitatea portului măștii în toate spațiile unde sunt mai mult de 3 la mia de locuitori.

Uitați-vă ce s-a întâmplat în toată Europa! Eu nu îi spun al 2-lea val pentru că, părerea mea este că nu s-a terminat primul! Această revenire la normalitate nu a fost însoțită și de un grad de conformare, de respectare a regulilor”.

Premierul Ludovic Orban îndemnă pacienții asimptomatici sau cu forme ușoare de COVID-19 să stea acasă

„Despre asimptomatici există discuții de vreo lună, să implicăm medicii de familie. Mi-au transmis că aceste servicii supliementare să fie decontate! Ok, decontăm!

Încercăm să degrevăm și spitalele de pacienții asimptomatici. Ministerul Sănătății pregătește actul normativ.

Cei cu forme ușoare pot sta acasă! Nu suntem singurii care introduc acest sistem, se practică în majoritatea țărilor europene! Noi creștem permanent capacitatea. Am discutat cu dl.Tataru, am făcut o analiză detaliată. Sigur, problemele cele mai mari sunt la București, Iași, în Prahova”, a explicat premierul.

Orban: Am fost implicat în campanie și nu m-am îmbolvăvit

Premeriul a vorbit la Digi 24 și despre o posibilă creștere a numărului de cazuri în urma alegerilor: Eu am fost implicat în campanie, am interacționat cu mii de oameni și nu m-am îmbolnăvit! Și nici colegi de-ai mei! Dar am respectat regulile! Ce nu am putut preveni au fost petrecerile de după!

Obiectivul nostru nu este un lockdown. Am văzut o creștere a numărului de oameni care se conformează. Sunt și mulți negaționisti, peste tot sunt anumiți provocatori. Mesajele pe care ei le transmit sunt împotriva interesului general și al fiecaruia dintre noi.

Putem să oprim creșterea numărului de cazuri. Estimarea este că putem în 7-10 zile, pentru că am impus măsuri cu portul măști, intensificat controalele- inclusiv în civil, avem Telverde să direcționăm controalele”, a declarat Ludovic Orban.