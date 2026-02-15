Marcel Ciolacu, după ce România a intrat în recesiune tehnică: “Ar fi catastrofal dacă scăderea continuă. S-a mai întâmplat în 2009"

Marcel Ciolacu a precizat că pentru situația economică actuală de vină este premierul Ilie Bolojan. Foto: Hepta

Fostul premier Marcel Ciolacu, actual președinte al Consiliului Județean Buzău, a declarat duminică la Antena 3 CNN că dacă scăderea economică va continua în următoarele trimestre, efectele vor fi “catastrofale” pentru România:

“S-a mers prea departe. Dacă nu redresăm și dacă nu venim cu stimuli în economie, cu o relansare în economie...eu întorceam între 6-8% din PIB în economie. Erau granturi și garanții guvernamentale de 35 de miliarde la IMM-uri. Dacă nu ne așezăm la dialog și cu IMM-urile și cu marii producători, sunt probleme la Galați majore, iarăși nu intervenim, nu știm în ce direcție o luăm, sacrificăm și următorii doi-trei ani. E vorba de o politică pe termen mediu ce se întâmplă acum, deciziile de acum vor afecta pe termen mediu România. Doamne ferește să avem trei-patru trimestre pe negativ. Eu nu cred că acest 1,9% se va menține, să fie la fel de mare, ar fi catastrofal pentru noi. Suntem la a șasea lună în care scade consumul. Nu s-a mai întâmplat. Cred că prin 2009 s-a mai întâmplat așa ceva”.

Marcel Ciolacu a precizat că pentru situația economică actuală de vină este premierul Ilie Bolojan. De asemenea, a precizat că liderii coaliției vor trebui să discute serios problema în ședința de luni:

“Mâine ar trebui să aibă o discuție foarte serioasă, să vede în ce direcție ne ducem pentru că în acest moment se duce și țara în cap, se duc și partidele în cap. Nimeni nu înțelege nimci, nivelul de trai e prăbușit și nimeni nu arată nicio speranță. Nu sunt investiții stărine pentru că ai creat un climat și politic, și economic pe care nu și-l dorește niciun investitor. Trebuie să luăm decizii rapide și să terminăm odată această căutare cine este de vină. Domnul Bolojan este de vină în acest moment de cum stă România economic”.

