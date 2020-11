Marcel Ciolacu, anunț de ultimă oră. Cine va fi ministrul Educației în viitorul guvern PSD. Nume surpriză și la Finanțe sau Justiție

"Nu va fi. Președintele nu-l va mai pune pe Orban niciodată prim-ministru. Din informațiile noaste, categoric (nu va mai fi Orban, n.r.)."

"Am dorit să am o altă abordare de când am preluat conducerea partidului și cred că decizia și puterea în partid trebuie împărțită și partidul, de această dată, trebuie să funcționeze pe alte principii - nu pe principii de forță, nu pe principii de tătuc.

Am mărit forurile partidului, au venit și primarii municipiilor reședințe de județ, președinții de CJ, în afară de președinții de organizații și cred că trebuiesc soluții cu oameni foarte bine pregătiți pentru o asemenea situație de criză. De aceea am și înaintat niște nume, de exemplu, la finanțe cu Cristian Socol, cu domnul Rafila la sănătate, cu domnul Azamfirei la educație, cu doamna Maia Teodoroiu la justiție.

Cred că perioada prin care trece România acum este una foarte complicată și trebuie să aducem în garnitura din prima linie cei mai buni specialiști pentru a face față provocărilor care urmează", a spus Marcel Ciolacu, în interviul exclusiv acordat lui Mihai Gâdea, la Sinteza zilei.