Memorandum privind acordarea sporului pentru condiţii periculoase salariaţilor Ministerului Sănătăţii, aprobat de Guvern

Ilie Bolojan, premierul României. Sursa foto: Facebook/Guvernul României

Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a adoptat miercuri un memorandum privind încheierea unui angajament legal pentru efectuarea determinărilor specifice ale locurilor de muncă, necesare acordării sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare salariaţilor Ministerului Sănătăţii, conform legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă şi reglementărilor privind salarizarea în sectorul bugetar, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Executivului, memorandumul are ca scop aprobarea încheierii de către Ministerul Sănătăţii a unui angajament legal pentru achiziţionarea serviciilor de efectuare a determinărilor specifice la locurile de muncă, realizate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii.