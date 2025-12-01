Mesajul elogios al lui Donald Trump pentru români, de Ziua Națională: „SUA și România au un parteneriat puternic și care crește”

Parteneriatul strategic cu SUA a fost parafat în iulie 1997, după vizita la București a președintelui american de la acea vreme, Bill Clinton. Foto: Getty Images

Președintele Donald Trump a trimis României un mesaj elogios cu ocazia Zilei Naționale, a comunicat Administrația Prezidențială la solicitarea Antena3.ro. În scrisoarea adresată președintelui Nicușor Dan, liderul de la Casa Albă a scris că Statele Unite ale Americii au un parteneriat „puternic, în creștere” cu România. De asemenea, Donald Trump a lăudat eforturile depuse de țara noastră ca aliat NATO și rolul pe care îl joacă în menținerea stabilității la Marea Neagră. Totodată, președintele american a remarcat că diplomația cetățenească rămâne o „piatră de temelie” a alianției noastre cu SUA.

Președintele Donald Trump i-a transmis omologului său din România, președintele Nicușor Dan, un mesaj cu ocazia zilei de 1 decembrie, când țara noastră marchează 107 ani de la Marea Unire din 1918.

Donald Trump, mesaj elogios pentru români

Liderul american a lăudat România pentru că reprezintă un „pilon de stabilitate regională”. Donald Trump și-a exprimat așteptarea că între SUA și România vor fi extinse oportunitățile de comerț, investiții și inovație.

Iată mesajul președintelui Donald Trump:

„Stimate Domnule Președinte,

Am onoarea să transmit cele mai bune urări în numele poporului Statelor Unite cu ocazia celebrării a 107 ani de la Ziua Națională, la 1 decembrie.

Statele Unite și România împărtășesc un parteneriat solid și în continuă dezvoltare, fundamentat pe interese strategice axate pe securitate, cooperare energetică și comerț. Apreciez leadershipul României ca aliat NATO și pilon al securității regionale și încurajez rolul său constant în promovarea stabilității în regiunea Mării Negre.

Pe baza acestei fundații, ne așteptăm să extindem oportunitățile de comerț, investiții și inovare, care vor stimula economiile noastre. Diplomația activă dintre cetățenii noștri rămâne piatra de temelie a acestei alianțe dinamice.

Pe măsură ce administrația mea lucrează pentru a face America mai sigură, mai puternică și mai prosperă, îmi propun să consolidăm relația noastră strânsă și istoria pe care o împărtășim”, a transmis Donald Trump.

Nicușor Dan va merge la Casa Albă în 2026

Președintele Nicușor Dan va face o vizită oficială în Statele Unite, în cadrul căreia va fi primit la Casa Albă de Donald Trump, în primăvara anului 2026, a anunțat șefa diplomației românești, Oana Țoiu.

După întâlnirea cu Marco Rubio, la Washington, din luna iulie, care a durat puțin peste o oră, ministra de Externe, Oana Țoiu, a spus că ambele administrații sunt de acord vizita oficială de stat să aibă loc în prima parte a anului viitor.

„Am discutat și despre întâlnirea președinților. „Suntem aliniați în ceea ce privește posibilitatea de a o avea în primul trimestru al anului viitor”, a declarat Oana Țoiu.

Despre această vizită, Nicușor Dan a declarat că „trebuie pregătită foarte bine, inclusiv pe ceea ce am spus de multe ori în deplasările externe pe care le-am văzut, inclusiv sau în special pe partea economică, pentru că miza noastră este să ne conectăm economic şi în felul ăsta să creştem investiţiile în România şi în timp să aducem prosperitatea”.

Nicușor Dan și Donald Trump au vorbit la telefon, după ce președintele României a câștigat alegerile, la inițiativa Casei Albe. Discuția a fost cordială, potrivit surselor Antena 3 CNN, și a abordat subiecte de interes comun, precum războiul din Ucraina, securitatea în Estul Europei și Energia. Nicușor Dan l-a invitat pe liderul american în România, iar Donald Trump a spus că acceptă invitaţia.

România a parafat Parteneriatul Strategic cu SUA în 1997

Parteneriatul strategic cu Statele Unite este unul din cele mai vechi parteneriate strategice semnate de România, după Revoluția din 1989.

„De la lansarea sa, parteneriatul strategic a reprezentat un reper esențial al politicii externe a României, precum şi un instrument eficient de cooperare în sprijinul eforturilor țării noastre de reformă în domeniile politic, economic, militar și administrativ”, se arată pe site-ul MAE.

Parteneriatul strategic cu SUA a fost parafat în iulie 1997, după vizita la București a președintelui american de la acea vreme, Bill Clinton.

Ulterior, relația cu Statele Unite a fost consolidată prin semnarea Acordului privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României („Acordul de acces”) la 6 decembrie 2005 (intrat în vigoare la 21 iulie 2006), precum și prin semnarea, la 13 septembrie 2011, a „Acordului între România şi Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România”. Acordul a intrat în vigoare la 23 decembrie 2011.

Consolidarea și structurarea parteneriatului strategic dintre cele două țări a fost marcată de

„Declaraţia comună cu privire la Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI între România şi Statele Unite ale Americii”, adoptată la 13 septembrie 2011, la Washington, de către Preşedinţii României şi SUA;

“Declarația comună cu privire la implementarea Parteneriatului Strategic pentru Secolul XXI între România şi Statele Unite ale Americii“, adoptată la 19 iunie 2018, la București, de către delegațiile celor două părți la Reuniunea la nivel politic de Dialog Strategic România-SUA;

„Declarația Comună a Președintelui României, Klaus Iohannis, și a Președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald J. Trump”, din 20 august 2019, de la Washington D.C;

