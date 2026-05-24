Nicuşor Dan l-a felicitat pe Cristian Mungiu, după ce a câștigat Palme d’Or: Este o performanță extraordinară

2 minute de citit Publicat la 15:17 24 Mai 2026 Modificat la 15:36 24 Mai 2026

Nicuşor Dan, preşedintele României, şi regizorul Cristian Mungiu, alături de o parte din echipa cu care a lucrat pentru "Fjord". Sursa colaj foto: Agerpres & Getty Images

Preşedintele României, Nicuşor Dan, l-a felicitat pe regizorul Cristian Mungiu pentru câștigarea celui de-al doilea Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes, pe care a descris-o drept "o performanță extraordinară". "Am apreciat la filmele precedente ale lui Cristian Mungiu că pun întrebări, că merg pe linia fină dintre două sau mai multe seturi de valori aflate în conflict", a declarat şeful statului. Nicuşor Dan și-a exprimat aprecierea față de echipa filmului "Fjord", dar și actorului Sebastian Stan, care interpretează rolul principal.

Nicuşor Dan l-a felicitat pe Cristian Mungiu pentru al doilea trofeu Palme d’Or

Nicuşor Dan a transmis duminică după-amiaza un mesaj plin cu elogii la adresa lui Cristian Mungiu, după ce a primit trofeul Palme D’Or pentru "Fjord", dar şi pentru întreaga echipă cu care a lucrat pentru primul său lungmetraj realizat în limba engleză. Acesta s-a inspirat din povestea dramatică a soţilor Ruth şi Marius Marius Bodnariu, trăită în satul Redal din comuna Naustdal, aflată într-un mic fiord norvegian. În opinia președintelui României, filmele renumitului regizor surprind "sensul artei": "cunoașterea umanului din cât mai multe perspective".

"Felicitări, Cristian Mungiu, pentru al doilea Palme d’Or la Cannes, o performanță extraordinară. Felicitări întregii echipe a filmului, cu mulți români, și lui Sebastian Stan în rol principal. Am apreciat la filmele precedente ale lui Cristian Mungiu că pun întrebări, că merg pe linia fină dintre două sau mai multe seturi de valori aflate în conflict. Acesta este, pentru mine, sensul artei: cunoașterea umanului din cât mai multe perspective", a scris şeful statului într-o postare pe Facebook.

Alături de alături de Renate Reinsve şi Sebastian Stan, care joacă în rolurile principale, în distribuţie sunt şi actorii Jonathan Ciprian Breazu, Markus Tønseth, Lisa Loven Kongsli, Vanessa Ceban şi Henrikke Lund Olsen.

Preşedintele României a vorbit și despre impactul noului val al cinematografiei românești, amintindu-i pe regizorii Cristi Puiu, Corneliu Porumboiu și Cătălin Mitulescu. El a subliniat că aceștia "au avut curajul să se exprime altfel" și să surprindă transformările societății românești, reușind astfel să atingă "universalitatea".

În mesajul său, Nicuşor Dan a mai declarat că filmul românesc contemporan reprezintă "o carte de vizită excelentă pentru România" și a susținut că autoritățile ar trebui să facă "mult mai mult" pentru a sprijini și promova cinematografia românească.

"Este și o recunoaștere a noului val al cinematografiei românești, cu Cristi Puiu, Corneliu Porumboiu, Cătălin Mitulescu și toți ceilalți. Au avut curajul să se exprime altfel decât se exprima cinematografia până la ei, să se raporteze direct și să surprindă întrebările unei societăți în transformare, atingând astfel adesea universalitatea.

Filmul românesc contemporan este o carte de vizită excelentă pentru România, iar administrația trebuie să facă mult mai mult pentru a-l folosi în beneficiul României și al cinematografiei românești", a mai menţionat preşedintele României în mesajul public scris pe cunoscuta reţea socială.

Mesajul lui Ilie Bolojan pentru Cristian Mungiu după ce a primit Palme d’Or pentru "Fjord"

Prim-ministrul interimar al României, Ilie Bolojan, l-a felicitat şi el pe celebrul regizor român pentru reuşita înregistrată seara trecută, la Festivalul Internaţional de Film de la Cannes.

"Felicitări lui Cristian Mungiu pentru premiul obținut la Festivalul de Film de la Cannes. Este o reușită care vorbește despre talent, muncă și despre felul în care cultura română poate ajunge în marile spații internaționale.

Ne bucurăm să vedem un cineast român apreciat la cel mai înalt nivel și îi mulțumim pentru imaginea pe care o duce mai departe despre România", a scris premierul interimar într-o postare făcută pe contul său de pe Facebook.