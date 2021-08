Mihai Tudose: ”Premierul cu cazier/ țepar joacă alba-neagra cu datele economice. Ne dă cu minus”

”Cel mai fericit cioclu.

Premierul cu cazier/ țepar joacă alba-neagra cu datele economice. Anunță creștere de 13,6% în trimestrul doi al anului, dar “omite” să o raporteze la contractarea cu 12,3% din același trimestru din 2020, perioada la care se raportează creșterea.

Deci de la -12,3% am crescut cu 13,6%. Din rezultat mai scădem 5% rata inflației... Și ne dă cu minus!!!

Care-i concluzia lui Florinel în condițiile astea: “Sună bine, nu? (...) Am fost singurul optimist”.

Wow! Da, la el, în lumea lui, el e singuru’… În lumea reală, românii suferă…

Du-te, țeparule, undeva departe că aici nu mai ține cu alba-neagra!”, a scris Mihai Tudose pe pagina sa de Facebook.

Premierul Florin Cîțu a dat astăzi declarații de presă și a vorbit despre situația cetățenilor români din Afganistan, dar și despre creșterea economică de 13,6%, despre care a spus că este ”cea mai rapidă revenire economică pe care a avut-o România”.

”Dragi români, v-am promis vești extraordinare din economie - 13% creștere economică. Sună bine, nu? Mai ales că am trecut împreună prin contextul nefericit de anul trecut, când economia globală a suferit cea mai mare lovitură din ultima sută de ani.

(...) Am lucrat din greu și am reușit, dar pentru asta vă mulțumesc vouă, dragi români. Nu aș fi reușit fără voi. Adevărații eroi sunteți voi. Cifrele arată că economia României a depășit criza economică în doar un an, fiind cea mai rapidă revenire economică pe care a avut-o România după o astfel de criză. Cred că ultima dată a fost acum 100 de ani.

Pentru perioada următoare, îmi doresc două lucruri: predictibilitate și stabilitate în viața economică. 13,6% este o cifră pe care cu toții trebuie să o ținem minte, deoarece reprezintă creșterea economică din trimestrul II, anul acesta”, a declarat Florin Cîțu, marți seară.

