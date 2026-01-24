Ministrul Agriculturii anunţă că 28% din terenul arabil al ţării e deţinut, în arendă, de străini: "Vor plăti impozite şi taxe"

Ministrul Agriculturii anunţă că 28% din terenul arabil al ţării e deţinut, în arendă, de străini. sursa foto: Getty

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat, sâmbătă, că 28% din terenul arabil din România este arendat de companii străine, care "vor produce, vor plăti impozite şi taxe". El a adăugat, la Prima TV, că "terenul României nu poate pleca. Acel teren este deţinut 80% de către proprietari persoane fizice (din România - n.r.) care au un contract de arendă şi primesc o anumită sumă de bani pentru că au arendat acel teren către o companie".

Ministrul Agriculturii a punctat cât teren arabil e deţinut de străini, atât persoane fizice, cât şi companii.

”Ca persoane, 0,01%. Persoane fizice. Persoane juridice, undeva la 26%-28%. Am întâlniri foarte multe cu fermierii, şi în teritoriu merg foarte mult, dar şi la Ministerul Agriculturii.

Mergeam la Timişoara. O doamnă care deţine 7.000 de hectare în zona Timişoara. Este româncă şi este căsătorită cu un bărbat de cetăţenie italiană. Şi mi-au spus: „Domnule, soţul meu este italian, eu sunt româncă. Puteţi spune că cele 7.000 de hectare sunt deţinute de un străin?

Păi, nu poate să plece cu terenul. Terenul este luat în arendă, nu este în proprietate. Iar aceste companii vor rămâne pe teritoriul României, vor produce, vor plăti impozite şi taxe. România va avea un lucru foarte bun în balanţa comercială. Adică lucrurile sunt foarte clare.

Terenul României nu poate pleca. Acel teren este deţinut 80% de către proprietari persoane fizice (din România - n.r.) care au un contract de arendă şi primesc o anumită sumă de bani pentru că au arendat acel teren către o companie", a mai spus Florin Barbu pentru sursa amintită.