Ministrul Apărării anunță că vrea să modifice legea pentru ca Steaua București să poată promova în Liga 1: „Dezlegăm frânele”

„Clubul Steaua ar fi putut să meargă în prima ligă”, a spus Miruță. Foto: Steaua București / Facebook

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a spus miercuri că vrea să „dezlegăm frânele” pe care Steaua le are, pentru că „nu se poate să limitezi un sportiv bun printr-o barieră legislativă”. „Vreau să evit asta. Să fie bătuți doar pe gazon, nu prin cotloanele Parlamentului. Este preocuparea mea să fac acest lucru”, a spus Miruță, la Antena 3 CNN.

„Nu se pune problema de abandonare. Preocuparea mea este să dezlegăm frânele pe care le are. Oamenii aceia înțeleg că sunt performanți. Principiul în sport este să demonstrezi că ești mai bun prin activitate sportivă. Nu se poate să limitezi un sportiv bun printr-o barieră legislativă. Clubul Steaua ar fi putut să meargă în prima ligă.

Nu a putut pentru că există o limitare în lege. Te lupți tot anul, ești pe primul loc, trebuie să urci pe podium, dar nu urci pentru că există o lege. Din ce motive? Îmi pot închipui, nu sunt eu cel care a făcut această lege. Sunt în situația în care mă uit la niște oameni buni cărora li se spune: indiferent cât de bun ai fi, eu dau din scaun o lege care să spună că ești bun, dar nu primești premiul. Vreau să evit asta. Să fie bătuți doar pe gazon, nu prin cotloanele Parlamentului. Este preocuparea mea să fac acest lucru, dar am nevoie și de sprijinul celor care iubesc CSA”, a spus Miruță.

La începutul lunii, Miruță a anunțat că sunt în desfăşurare două investigaţii de audit şi verificări ale Corpului de Control la Spitalul Militar Central şi la Clubul Sportiv al Armatei, inclusiv despre situaţia de la echipa de fotbal Steaua. El a arătat că acolo este un buget de aproximativ 32 de milioane de euro anual, mai mare decât al celorlalte echipe din prima ligă la un loc.

Mai mult, tot miercuri, Miruță a spus cu cât se închiriază Stadionul Steaua.

„Arena Naţională, când se închiriază, costă 35.000 de euro. Puseseră taxă pe stadionul Ghencea de 45.000 de euro pentru a nu veni nimeni să-l închirieze", a afirmat Miruţă, adăugând că, dacă va elimina deficienţele, va economisi bani.