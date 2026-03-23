Ministrul Bogdan Ivan: Companiile petroliere vor avea adaosul comercial plafonat la 50% din media anului 2025

Preţul barilului de petrol a ajuns la 113 dolari.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că adaosul comercial la companiile din industria petrolieră va fi limitat, pe perioada situației de criză, la 50% din media anului 2025. De asemenea, ministrul PSD a declarat că Guvernul va adopta un mecanism prin care să fie prevenită specula, în condițiile în care, luni dimineața, motorina standard a depășit 10 lei/litrul în unele benzinării din țară, iar benzina standard a ajuns la 9,23 de lei litrul, după trei săptămâni de creșteri.

Bogdan Ivan a detaliat, într-o conferință de presă, măsurile anunțate de Guvern, după consultările care avut loc luni dimineața la Palatul Victoria. Ministrul a subliniat că deși nu vor absoarbe complet șocul exploziției prețului la țiței, acestea vor temporiza creșterea de prețuri.

„Sunt măsuri pe care le-am propus după consultări cu piața și specialiști din domeniu tocmai pentru a limita aceste creșteri. E evident că nu sunt perfecte, nu vor putea să absoarbă integral șocul perturbațiilor mondiale create de conflictul de Orientul Mijlociu, dar vor temporiza creșterea”, a spus Ivan.

„Declararea stării de criză în domeniul combustibililor, limitarea exporturilor de diesel din țara noastră, limitarea adoasului comercial al companiile din industria petrolieră la 50% din media anului 2025, crearea unui mecanism prin care sunt zero șanse pentru orice companie de a specula o creștere artificială și eliminarea obligativității de minim 8% biocombustibil, lucru care de asemenea pune presiune pe prețuri”, a spus Ivan.

De asemenea, ministrul Energiei a spus că a cerut Guvernului adoptarea unei scheme prin care banii în plus, încasați de stat din accizele și taxele la combustibili în toată această perioadă, să fie întorși către oameni.

„În această perioadă, odată cu creșterea prețului la combustbil și bugetul de stat a avut o creștere, fiecare ban trebuie întors la populație. Acest lucru poate fi stabilit printr-o schemă de reducere a anumitor taxe sau prin contribuția pe care o plătim fiecare la fiecare litru de carburant”, a spus Ivan.

Anunțul ministrului Energiei vine după ce în această dimineaţă, preţul barilului de petrol a ajuns la 113 dolari, iar în România, cel mai negru scenariu s-a adeverit: prețul motorinei standard a depășit pragul psiholologic de 10 lei.