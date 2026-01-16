Ministrul Economiei spune că reforma statului trebuie să "ţină în Instanţă": E important cum va arăta şi legislaţia

Ministrul Economiei spune că reforma statului trebuie să "ţină în Instanţă". Sursa foto: Agerpres

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat, joi seară, că restructurările din administraţia publică "trebuie să ţină în instanţă" şi că "trebuie găsită în schimb o formulă tehnică, juridică, prin care, la un moment dat, să mai şi putem schimba ceva la stat". "Trebuie să măsori de mai multe ori până să găseşti soluţia corectă. Nu cred că soluţia corectă, în general, din punct de vedere al managementului, este să tai otova, să nu te uiţi la cine e eficient şi cine nu", a afirmat Darău la Euronews.

"Orice restructurare trebuie făcută cu foarte multă grijă şi trebuie să ţină în instanţă. De aceea şi legislaţia care va fi promovată înainte de legea bugetului e important cum arată, este important să fie acord în coaliţie şi apoi să iasă o legislaţie care să ţină, inclusiv din punct de vedere constituţional.

Nu pot comenta deciziile de instanţă, trebuie găsită în schimb o formulă tehnică, juridică, prin care, la un moment dat, să mai şi putem schimba ceva la stat. Pentru că dacă toată ţara se plânge că statul consumă prea mult, uneori se plâng şi angajaţii de la stat, chiar din statul central, că sunt nişte inechităţi între ei şi aşa mai departe, dar până la urmă, nu ştiu cum, prin decizii de instanţă şi prin legislaţie, se gonflează tot acest aparat de stat, n-am rezolvat nimic. Trebuie găsit o formulă tehnică, juridică", a declarat ministrul Economiei, Irineu Darău.

Acesta a adăugat "că fiecare minister trebuie să găsească o variantă de restructurare" şi a atras atenţia inclusiv asupra tăierilor de posturi neocupate.

”Spun că şi acelea sunt în ecuaţie, pentru că la începutul fiecărui an, posturi vacante şi posturi ocupate la acel moment, dacă vreţi la acea poză a momentului, fac parte din bugetul unui minister şi sunt cerute de la bugetul central. Nici acolo nu trebuie tăiat otova, pentru că unele posturi vacante urmează să fie ocupate prin concursuri.

Deci, cred că fiecare minister trebuie să găsească o variantă de restructurare, astfel încât la final să aibă mai puţine cheltuieli, în jurul acelui procent de 10%, să fie mai eficient şi, totuşi, nu este de ignorat, să aibă oamenii motivaţi, să aibă oamenii buni, potriviţi, competenţi, dar şi motivaţi la locul de muncă”, a mai spus ministrul Economiei.