Ministrul Pîslaru spune că România e în criză fiscal-bugetară: „Stăm pe resurse europene necheltuite încă”

Dragoş Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Sursa foto: Agerpres

România nu este într-o criză economică, ci într-o criză fiscal-bugetară, dar are la dispoziţie nişte resurse europene enorme necheltuite, care ne pot trece această perioadă dificilă, a declarat, joi, ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru.

"România nu este într-o criză economică. România este într-o criză fiscal-bugetară, dar are la dispoziţie nişte resurse enorme. Nu am pus aici banii de pe Politica Agricolă, de pe Planul Naţional Strategic. Stăm pe resurse europene necheltuite încă, pe care le avem la dispoziţie şi care ne pot trece această perioadă dificilă, şi ne uităm apoi, deci trecem această chestiune legată de ajustarea fiscal-bugetară, şi după aceea ne uităm la faptul că exact în perioada asta trebuie să programăm 2028 - 2034", a afirmat Pîslaru, la Conferinţa Naţională AGRI4FUTURE România - Obiectiv 2035., potrivit Agerpres.

Ministrul a atenţionat că România nu trebuie să aştepte finalizarea negocierilor la nivel european cu privire la viitorul exerciţiu financiar, ci trebuie să gândească un model de ţară în care sectorul agricol să aibă "un loc de frunte".

"Nu avem voie să aşteptăm finalizarea negocierilor de la nivel european. România trebuie să se apuce din primăvara viitoare legat de planificarea şi construcţia unui model de ţară în care agricultura şi dezvoltarea rurală îşi au un loc de frunte. Acesta este propunerea pe care v-o fac. Este, de fapt, demersul logic de a ne pregăti şi vă pot spune un singur lucru, care este foarte important: România trebuie să lucreze împreună între sectoare, trebuie să lucreze în acest moment la o perspectivă comună. Sunt lucruri pe care le putem face pentru a nu fragmenta resursele, a ne orienta către capacitatea de a proiecta România ca un stat contributor în Uniunea Europeană. S-a terminat cu perioada în care primeam bani doar să prindem din urmă sau să facem lucruri. Este acum momentul să folosim resursele europene şi naţionale pentru a contribui la proiectul comunitar, la agricultura Uniunii Europene, la ambiţia pe care o avem în dezvoltarea lanţurilor valorice dinspre zona de agricultură în zona alimentară şi mai departe. Obiectivul 2035 este exact ţinta potrivită pentru această ambiţie", a transmis şeful MIPE.

El a subliniat că prin absorbţie de fonduri europene România poate traversa această perioadă "tensionată fiscal-bugetară".

"Avem în faţă aparent o situaţie tensionată fiscal-bugetară cu restrişte pe termen scurt, dar în acelaşi timp avem la dispoziţie exact ce ne trebuie ca să trecem, prin absorbţie de fonduri europene, de anii aceştia şi să putem proiecta, să planificăm, să construim împreună o Românie modernă într-o Uniune Europeană, care, fiind mai puternică, ajută şi România să fie mai puternică, şi pe dumneavoastră, fermierii, cei care sunteţi în zona aceasta de agroalimentar în România să fiţi într-adevăr contributori net la ceea ce înseamnă Uniunea Europeană şi economia Uniunii Europene", a susţinut Dragoş Pîslaru.

Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a participat joi la Conferinţa Naţională AGRI4FUTURE România - Obiectiv 2035, organizată de Clubul Fermierilor Români.